Uma ação rápida e precisa de dois guarda-vidas evitou o que poderia ter sido uma tragédia na "prainha" de Rifaina neste domingo, 11. A equipe de segurança aquática identificou um banhista em situação de perigo e realizou o resgate com sucesso.

Um vídeo mostra a ação dos profissionais. É possível observar um homem se afogando próximo às boias de sinalização, que delimitam a área segura para os banhistas.

Ao perceberem a dificuldade do banhista em se manter na superfície, os guarda-vidas José Vitor e Gabriel entraram em ação. A dupla se direcionou rapidamente até o local onde o rapaz estava e conseguiu interceptá-lo antes que ele submergisse completamente ou sofresse consequências mais graves decorrentes da ingestão de água.