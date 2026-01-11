11 de janeiro de 2026
SUSTO

Guarda-vidas evitam afogamento na 'prainha' de Rifaina

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Ação dos guarda-vidas na prainha de Rifaina neste domingo
Ação dos guarda-vidas na prainha de Rifaina neste domingo

Uma ação rápida e precisa de dois guarda-vidas evitou o que poderia ter sido uma tragédia na "prainha" de Rifaina neste domingo, 11. A equipe de segurança aquática identificou um banhista em situação de perigo e realizou o resgate com sucesso.

Um vídeo mostra a ação dos profissionais. É possível observar um homem se afogando próximo às boias de sinalização, que delimitam a área segura para os banhistas.

Ao perceberem a dificuldade do banhista em se manter na superfície, os guarda-vidas José Vitor e Gabriel entraram em ação. A dupla se direcionou rapidamente até o local onde o rapaz estava e conseguiu interceptá-lo antes que ele submergisse completamente ou sofresse consequências mais graves decorrentes da ingestão de água.

O homem foi retirado da água em segurança e conduzido para a faixa de areia. Apesar do susto, ele passa bem e não precisou de encaminhamento hospitalar de urgência.

Acidente de trânsito 

Além da ação dos guarda-vidas, um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e assustou motoristas próximo à ponte do Rio Grande, no trecho que liga as cidades de Rifaina e Sacramento (MG), também neste domingo.

Três pessoas foram socorridas pela ambulância de Rifaina até o pronto-socorro da cidade com ferimentos leves.

Leia mais: Carreta bate, e carro e moto caem às margens do Rio Grande

