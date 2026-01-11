O corpo do vocalista da Banda Lemon, Marciel Alexandre Ferreira, de 47 anos, conhecido como Boi, foi sepultado na tarde deste domingo, 11, em Franca. A despedida contou com a presença de amigos, pessoas ligadas ao meio musical e familiares no Cemitério Jardim das Oliveiras.

Com 17 anos de trajetória, a banda Lemon ajudou a escrever parte importante da história da música em Franca e região, especialmente no cenário das bandas locais. Reconhecido pelo talento, carisma e forte presença de palco, Boi levou sua música a diversas cidades, apresentando-se em eventos públicos promovidos por prefeituras, além de casamentos, aniversários e festas particulares. A energia contagiante e a forma única de se conectar com o público fizeram do músico uma referência, marcando gerações de fãs.

Boi morreu neste sábado, 10. Segundo pessoas próximas, o músico enfrentava nos últimos dias um problema de má circulação, que evoluiu para um quadro de trombose. Ele não resistiu às complicações.