O corpo do vocalista da Banda Lemon, Marciel Alexandre Ferreira, de 47 anos, conhecido como Boi, foi sepultado na tarde deste domingo, 11, em Franca. A despedida contou com a presença de amigos, pessoas ligadas ao meio musical e familiares no Cemitério Jardim das Oliveiras.
Com 17 anos de trajetória, a banda Lemon ajudou a escrever parte importante da história da música em Franca e região, especialmente no cenário das bandas locais. Reconhecido pelo talento, carisma e forte presença de palco, Boi levou sua música a diversas cidades, apresentando-se em eventos públicos promovidos por prefeituras, além de casamentos, aniversários e festas particulares. A energia contagiante e a forma única de se conectar com o público fizeram do músico uma referência, marcando gerações de fãs.
Boi morreu neste sábado, 10. Segundo pessoas próximas, o músico enfrentava nos últimos dias um problema de má circulação, que evoluiu para um quadro de trombose. Ele não resistiu às complicações.
A morte do músico pegou fãs, amigos e colegas de profissão de surpresa. As manifestações de carinho se multiplicaram nas redes sociais. Apenas em uma publicação da própria banda Lemon no Instagram, mais de 800 comentários expressaram o afeto e o respeito do público e de músicos da região.
"É uma perda que deixa silêncio onde antes havia alegria. O Boi sempre transmitiu luz no palco. A alegria, a entrega e o sorriso verdadeiro com que ele vivia a música são um dos maiores legados que ele deixa", escreveu Danilo Hannouche.
O cantor Bruno Nunes prestou homenagem. "Nossos sentimentos à família Lemon. O Boi sempre será lembrado pelo carisma e musicalidade. Uma grande perda. Descanse em paz".
Já o baterista Marquinho Sabino destacou o lado humano do músico. "Uma grande perda. Um dos caras mais humanos e inteligentes que conheci, além de um grande músico e visionário na arte do entretenimento. Missão cumprida!".
O violinista Samuel Oliveira, da dupla Rionegro & Solimões, ressaltou a importância de Boi para a cena musical regional. “Esse cara fez parte da história da maioria dos músicos de Franca. Um talento e uma criatividade para fazer o comum tudo diferente e novo. Vai em paz, grande Boi”.
Produtores de eventos como Mineiro e Butina também lamentaram publicamente a morte do músico. Ambos trabalharam diversas vezes com a banda Lemon ao longo dos anos.
Em sinal de respeito, a banda Romeu e Julieta, que teve sua formação inspirada na Lemon, anunciou que não fará publicações sobre shows neste fim de semana. Em uma homenagem emocionante, os músicos Rafa Venâncio e Douglas Oliveira destacaram a influência de Boi em suas trajetórias.
“Nos despedimos de alguém que não foi apenas um músico, mas um marco. Com a banda Lemon, ele foi precursor ao misturar gêneros e reinventar o mercado. Mais do que referência, foi incentivo, conselho e direção. O Boi não moldou cópias, formou artistas com essência. Nos chamava de filhos”, finalizaram.
