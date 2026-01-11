A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária, divulgou nesta semana um balanço das principais ações realizadas ao longo do ano no enfrentamento à dengue. Entre as estratégias adotadas está a vacinação gratuita de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme definição do Ministério da Saúde, disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs), além de ações de orientação direta à população, eliminação de focos do mosquito, campanhas educativas e grandes mobilizações comunitárias em toda a cidade.

As equipes de agentes de saúde percorreram todas as regiões da cidade em ações de corpo a corpo nas moradias, com vistorias, esclarecimento de dúvidas e orientação sobre os riscos de recipientes com água parada — principal criadouro do mosquito transmissor da doença.

Parcerias ampliam o alcance da informação

Para reforçar as ações preventivas, a Secretaria de Saúde firmou parcerias com instituições como o Franca Basquete, Hospital Unimed e Franca Shopping.

Utilizando a estrutura desses parceiros e eventos de grande público, a campanha levou informações de prevenção à dengue a milhares de pessoas, especialmente neste período de maior incidência de chuvas.

No caso do basquete, a mobilização ganhou ainda mais visibilidade com a presença de bonecos educativos durante os jogos realizados no Ginásio Pedrocão, em apresentações antes e durante os intervalos das partidas.

Também em parceria com a Associação do Comércio e Indústria de Franca (Acif), a Prefeitura promoveu uma ação específica de conscientização voltada ao setor comercial e empresarial da cidade. A iniciativa incluiu a distribuição de materiais informativos, orientações diretas aos lojistas e colaboradores e reforço das medidas preventivas em estabelecimentos comerciais, especialmente em áreas de grande circulação de pessoas. O objetivo foi ampliar o alcance das informações sobre o combate à dengue e estimular a eliminação de possíveis focos do mosquito em ambientes comerciais e de serviços.

Números do ano e vacinação gratuita

Ao longo dos últimos 12 meses, Franca registrou 5.933 casos positivos de dengue e 4.534 negativos. Paralelamente às ações de campo, a vacinação segue disponível gratuitamente na rede municipal de saúde, por meio das UBSs e das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs).

Com ampla divulgação prévia, mais de 3,1 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina e outras 1,8 mil a segunda dose, totalizando mais de 5 mil aplicações. A imunização é uma importante ferramenta de prevenção e continua acessível à população.

Arrastões da Dengue retiram mais de 70 toneladas de inservíveis

Com base nas Avaliações de Densidade Larvária (ADL), realizadas quatro vezes ao ano, a Vigilância Sanitária identificou as regiões mais críticas e promoveu os Arrastões da Dengue. As ações ocorreram principalmente aos sábados e contemplaram praticamente todos os setores da cidade.

O trabalho envolveu agentes orientando moradores nas ruas e caminhões da Secretaria de Meio Ambiente recolhendo móveis velhos e materiais inservíveis deixados em calçadas, canteiros e terrenos.

Somente nos primeiros quatro meses do ano, foram recolhidas mais de 50 toneladas de entulho em bairros como Jardins do Éden/Palma, Tropical, Aeroporto 1 e 3, Santa Bárbara, Conceição Leite/Santos Dumont, Vera Cruz, Ângela Rosa, Leporace, Vila Santa Terezinha, Paineiras e São Domingos. Nos meses seguintes, novas etapas somaram mais de 20 toneladas, totalizando mais de 70 toneladas de materiais retirados das vias públicas.

Serviços | Combate à Dengue em Franca

Vacinação gratuita contra a dengue

Disponível nas UBSs e unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs).

Faixa etária atendida: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme diretriz do Ministério da Saúde.

>>> Mais de 5 mil doses já aplicadas no município.

Recolha gratuita de inservíveis

Agende a retirada de móveis velhos e materiais sem uso:

>>> 0800-591-6842

Ecopontos – descarte correto de resíduos

Funcionam todos os dias:

Segunda a sábado : 7h às 19h

: 7h às 19h Domingos: 8h às 14h

>>> City Petrópolis – Av. São Pedro, 1200

>>> Jardim Portinari – Av. Hotto Paiva, 1341

>>> Parque das Esmeraldas – Rua Geraldino Augusto Machado, 411

>>> Jardim Luiza – Av. Ida Zero Zaninelo, 2501

Como ajudar no combate à dengueNão deixe água parada