Um mês após uma fuga cinematográfica, o francano Maiky Entonny Venancio França, de 35 anos, continua foragido. Ele escapou do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba na manhã de 11 de dezembro e, desde então, não foi recapturado pelas forças de segurança do Estado de São Paulo.
Maiky é acusado de matar a tiros Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, crime ocorrido em 2023 às margens do Rio Grande, no município de Sacramento (MG). A fuga chamou a atenção pela forma como foi executada: o detento utilizou uma portinhola destinada à passagem de produtos para sair da unidade prisional. Antes disso, conseguiu trocar de roupa, o que pode ter facilitado a evasão. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança do presídio.
O CDP de Caraguatatuba está localizado no bairro Porto Novo, em uma região afastada da área central da cidade. Embora tenha capacidade para 751 detentos, a unidade operava com 1.242 presos no momento da fuga, situação que também passou a ser analisada pelas autoridades.
Após o episódio, a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) informou que instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades. Segundo a pasta, Maiky exercia função no preparo de refeições e teria acessado de forma indevida a área externa do presídio antes de fugir. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, e equipes da Polícia Penal realizaram buscas na região, sem sucesso.
Como consequência direta da fuga, o chefe de departamento do CDP foi exonerado e um novo gestor assumiu o comando da unidade. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Caraguatatuba. Seis agentes penitenciários já foram ouvidos, imagens de monitoramento analisadas e diligências continuam em andamento para esclarecer totalmente o ocorrido.
Enquanto isso, passados 30 dias, o paradeiro de Maiky Entonny Venancio França segue desconhecido, e as autoridades mantêm as buscas pelo foragido.
A mãe de Alisson, Maria Izabel, havia contratado um investigador particular e ajudou a polícia a prender o acusado de matar o filho na época. Maiky foi pego em uma praia de Ilhabela, no litoral paulista, em fevereiro do ano passado.
Segundo Maria Izabel, ela ingressará com uma ação contra o Estado pela fuga do assassino do filho. A mãe acredita que o acusado teve ajuda para fugir da cadeia.
Morador de Pedregulho, Alisson, que trabalhava no ramo da eletrônica, deixou três filhos, sendo que um nasceu logo após sua morte.
