Um mês após uma fuga cinematográfica, o francano Maiky Entonny Venancio França, de 35 anos, continua foragido. Ele escapou do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba na manhã de 11 de dezembro e, desde então, não foi recapturado pelas forças de segurança do Estado de São Paulo.

Maiky é acusado de matar a tiros Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, crime ocorrido em 2023 às margens do Rio Grande, no município de Sacramento (MG). A fuga chamou a atenção pela forma como foi executada: o detento utilizou uma portinhola destinada à passagem de produtos para sair da unidade prisional. Antes disso, conseguiu trocar de roupa, o que pode ter facilitado a evasão. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança do presídio.

O CDP de Caraguatatuba está localizado no bairro Porto Novo, em uma região afastada da área central da cidade. Embora tenha capacidade para 751 detentos, a unidade operava com 1.242 presos no momento da fuga, situação que também passou a ser analisada pelas autoridades.