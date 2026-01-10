A preparação para a mudança no transporte coletivo de Franca entra na reta final. Na última quinta-feira, 8, os motoristas da nova concessionária, MoV Franca, passaram por treinamento técnico e integração. O próximo passo acontece neste domingo, 11, quando a equipe vai às ruas para percorrer todas as regiões e fazer o reconhecimento dos trajetos e pontos estratégicos.

A operação oficial começa no dia 18 de janeiro e traz uma novidade importante para o bolso do passageiro: a tarifa terá uma redução de 20%, passando a custar R$ 4,00.

Mais ônibus e linhas

O novo sistema promete agilizar o deslocamento e reduzir o tempo de espera. A frota operacional será ampliada de 50 (em 2025) para 63 ônibus.

: Serão 34 linhas regulares e 11 especiais (voltadas a trabalhadores e noturnas). Foco: Aumento da capacidade nas rotas com maior demanda de usuários.

Como ficam os créditos?