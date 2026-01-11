A FPF (Federação Paulista de Futebol) liberou os ingressos para a partida entre Francana e Ponte Preta, de Campinas (SP), válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto será nesta segunda-feira, 12, às 20h30, no "Lanchão", em Franca.
O vencedor avança para a terceira fase, enquanto o perdedor se despede da competição.
Como garantir seu ingresso
Para acompanhar o jogo, o torcedor deve acessar o site oficial da FPF e resgatar o ingresso virtual. O procedimento é simples e garante o acesso ao estádio para apoiar a Veterana.
A expectativa é de casa cheia. Na última rodada da fase de grupos, contra o Cruzeiro, a Francana lotou o Lanchão com 5.169 presentes. Agora, o time busca, pela primeira vez em sua história, chegar à terceira fase do torneio.
