Um boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca traz à tona uma denúncia de estelionato envolvendo a comercialização de armas de fogo dentro de um estabelecimento voltado ao tiro esportivo na cidade. O caso envolve um prejuízo de R$ 14.500,00 sofrido por um CAC (Caçador, Atirador e Colecionador).

De acordo com o boletim, a vítima, de 33 anos, relatou ter conhecido o acusado nas dependências de uma academia de tiro esportivo, em Franca. O homem teria se apresentado como sócio do estande e oferecido facilidades para a aquisição de armamento.

A negociação

As negociações teriam ocorrido em junho de 2024. Segundo o relato da vítima à polícia, foram adquiridas duas armas de fogo: