Um boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca traz à tona uma denúncia de estelionato envolvendo a comercialização de armas de fogo dentro de um estabelecimento voltado ao tiro esportivo na cidade. O caso envolve um prejuízo de R$ 14.500,00 sofrido por um CAC (Caçador, Atirador e Colecionador).
De acordo com o boletim, a vítima, de 33 anos, relatou ter conhecido o acusado nas dependências de uma academia de tiro esportivo, em Franca. O homem teria se apresentado como sócio do estande e oferecido facilidades para a aquisição de armamento.
A negociação
As negociações teriam ocorrido em junho de 2024. Segundo o relato da vítima à polícia, foram adquiridas duas armas de fogo:
- Um rifle calibre .308 Winchester, pelo valor de R$ 10.000,00;
- Uma espingarda calibre .22 Magnum, pelo valor de R$ 4.500,00.
O pagamento total de R$ 14.500,00 foi parcelado no cartão de crédito em 10 e 8 vezes, respectivamente, conforme comprovantes anexados aos autos da investigação.
Promessas e atrasos
O acordo previa que a espingarda seria entregue em outubro de 2024 e o rifle em dezembro do mesmo ano. No entanto, segundo a denúncia, os prazos não foram cumpridos.
Ao cobrar uma posição, a vítima relatou que o acusado apresentava constantes justificativas burocráticas. As desculpas envolviam supostos problemas com a documentação que estaria "emperrada no Exército" e dificuldades de regularização junto à Polícia Federal devido a mudanças na legislação.
Cansado das evasivas e sem receber as armas, a documentação e tampouco o estorno do valor pago, a vítima procurou a delegacia para representar criminalmente contra o autor.
No depoimento, a vítima afirmou ter conhecimento de que "outras pessoas também adquiriram armas do mesmo homem e que estão com os mesmos problemas", sugerindo que o golpe pode ter atingido mais frequentadores do local.
O caso foi encaminhado para apreciação do delegado titular e segue sob investigação da Polícia Civil de Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.