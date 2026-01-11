11 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 11, em Franca:

Nome: Maria Aparecida Alves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Marciel Alexandre Ferreira 
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

