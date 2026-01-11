Veja o obituário deste domingo, 11, em Franca:
Nome: Maria Aparecida Alves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Marciel Alexandre Ferreira
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
