Veja o obituário deste domingo, 11, em Franca:

Nome: Maria Aparecida Alves da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Marciel Alexandre Ferreira

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h