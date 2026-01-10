A Francana perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 9, no estádio "Lanchão", em Franca, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. As duas equipes já estavam classificadas no Grupo 13. A Veterana fechou a fase na segunda colocação, com 6 pontos, enquanto o Cruzeiro ficou com a primeira colocação, com 9 pontos.

No primeiro mata-mata da competição, o Cruzeiro enfrentará o Meia-Noite, que ficou na segunda posição do Grupo 14, disputado em Patrocínio Paulista, com 4 pontos. Já a Veterana pegará a Ponte Preta, que ficou com a primeira colocação da chave de Patrocínio Paulista, com 9 pontos.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) deverá divulgar a tabela da fase do primeiro mata-mata da Copinha nas próximas horas.

O jogo