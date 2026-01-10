10 de janeiro de 2026
COPINHA

Francana perde para o Cruzeiro e pega a Ponte no 1º mata-mata

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Erick Antunes
Francana e Cruzeiro jogando nesta sexta-feira no Lanchão pela Copinha
Francana e Cruzeiro jogando nesta sexta-feira no Lanchão pela Copinha

A Francana perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 9, no estádio "Lanchão", em Franca, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. As duas equipes já estavam classificadas no Grupo 13. A Veterana fechou a fase na segunda colocação, com 6 pontos, enquanto o Cruzeiro ficou com a primeira colocação, com 9 pontos.

No primeiro mata-mata da competição, o Cruzeiro enfrentará o Meia-Noite, que ficou na segunda posição do Grupo 14, disputado em Patrocínio Paulista, com 4 pontos. Já a Veterana pegará a Ponte Preta, que ficou com a primeira colocação da chave de Patrocínio Paulista, com 9 pontos.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) deverá divulgar a tabela da fase do primeiro mata-mata da Copinha nas próximas horas.

O jogo

O Cruzeiro começou melhor a partida, sempre buscando jogadas ofensivas. A Francana não conseguia ameaçar o goleiro Vitor. Aos 20 minutos, a equipe de Belo Horizonte abriu o placar com o zagueiro João Cervi, de cabeça. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola sobrou do outro lado da defesa. Gustavo Zago lançou a bola de volta à área, com Cervi ganhando da defesa do time da casa para anotar o gol.

A Francana não conseguia criar boas jogadas, rondando pouco a área do adversário, insistindo sempre pela esquerda de seu ataque, mas sem sucesso. O primeiro tempo terminou com a contagem mínima para o clube mineiro.

No segundo tempo, a equipe esmeraldina adiantou as linhas, passando a marcar o rival na saída de bola. Com isso, passou a ter maior posse de bola. Mesmo assim, o time de BH conseguiu neutralizar as investidas do time da casa.

Após a parada para hidratação, as duas equipes realizaram as alterações permitidas, com a Veterana tentando o empate a todo momento, mas o panorama não se alterou até o término da partida.

O público divulgado no Lanchão foi de 5.169 pessoas.

