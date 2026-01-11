Mensagem de Abertura

“Independente da religião, comemorar o nascimento de alguém que veio para dizer ‘fraternidade, piedade e compaixão’ é uma festa de beleza.” (Mário Sérgio Cortella)

Aniversários

Segue nosso abraço ao amigo Genézio Oliveira, que mudou de idade semana passada... Também meu afilhado e compadre José Antônio de Souza... E nesta semana, terça-feira, 13, será a vez do vereador Donizete Mercúrio e do médico anestesista Cássio Lourenço... Na quarta, 14, a amiga Eli Leonel... Na quinta, 15, Alení Papacídero, afilhado Edilson Noronha e médico Hélio Franchini... E no próximo sábado, 17, Zezinho Ponce... Abraço a todos.

Tim-Tim