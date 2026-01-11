Mensagem de Abertura
“Independente da religião, comemorar o nascimento de alguém que veio para dizer ‘fraternidade, piedade e compaixão’ é uma festa de beleza.” (Mário Sérgio Cortella)
Aniversários
Segue nosso abraço ao amigo Genézio Oliveira, que mudou de idade semana passada... Também meu afilhado e compadre José Antônio de Souza... E nesta semana, terça-feira, 13, será a vez do vereador Donizete Mercúrio e do médico anestesista Cássio Lourenço... Na quarta, 14, a amiga Eli Leonel... Na quinta, 15, Alení Papacídero, afilhado Edilson Noronha e médico Hélio Franchini... E no próximo sábado, 17, Zezinho Ponce... Abraço a todos.
Tim-Tim
Vai daqui o nosso abraço ao conhecido médico pediatra e estudioso de vacinas Dr. Hélio Franchini, que muda de idade na quinta-feira desta semana. Casado com a advogada Lívia Franchini, Dr. Hélio é o proprietário da Imuniprev, clínica de imunização preventiva. Parabéns, e o abraço ao casal, filhos e neta.
Nova idade
Desde sábado, 10, com nova idade a amiga Ana Maria Chagas. Viúva do nosso amigo Carlos Antônio Chagas (Zuca), ela tornou-se uma das mais elogiadas boleiras da cidade. Ana Maria também é a mãe do juiz do trabalho Dr. Carlos Antônio Júnior. Parabéns, Ana e um abraço a todos.
Dicas Práticas
Para descascar maçãs com facilidade: quando precisar descascar grande quantidade, para fazer algum doce por exemplo, experimente deixar as maçãs durante alguns minutos em água fervente. As cascas se soltarão com maior facilidade. Outra dica: se a sobremesa ficou muito doce, é só colocar uma pitada de sal. Outra solução é acrescentar uma colher de vinagre.
As Bodas de Diamante da Conceição e Antônio
Como é bom estar registrando e abraçando um casal muito querido, e que comemora desde 8 de janeiro, 60 anos de união e amor. Falo do Antônio de Andrade e a Conceição Franchini de Andrade. Ao longo dessa feliz caminhada, foram chegando as filhas e genros, Regina (com Roberto), Cláudia (com Renato), Sílvia (com José Alexandre) e Marina (com Alexandre Ramos), e daí vieram os seis netos muito queridos. Bodas de Diamante é também a maior demonstração de amor, compreensão e entrosamento. Parabéns, e que sigam muito felizes.
Parabéns, doutor!
Está vivendo novo ciclo de vida desde a semana passada esse amigo que aprendi a admirar e contar com ele e a esposa Lúcia, casal que aprendemos a admirar. Falo do médico César Osman Nassim, que a gente chama de Cesão, até pelo porte físico, e também o grande coração. E tendo sempre ao lado a querida Lúcia, sua amada parceira. Então, parabéns e o nosso abraço.
Aquele abraço, Coronel
O amigo Marco Régis Raghiante Cordeiro começa por ser meu conterrâneo de Pedregulho. Depois, veio a amizade entre famílias em Franca. Fizemos juntos a Faculdade de Educação Física, segunda turma em Batatais. Sem contar que devo a ele muitas finezas de um verdadeiro amigo, desde os tempos em que comandou o Batalhão de Polícia Militar em Franca, passando para a Reserva no posto de Coronel. Meu abraço ao amigo Marco Régis e sua companheira, a advogada Keila.
Liderança e dinamismo
Ela se destaca por seu dinamismo e liderança à frente do grupo de voluntárias do Hospital do Câncer e do Coração em nossa cidade. Falo do aniversário, ainda na virada do ano, da Dalila Abrão Barini, nossa amiga de muito tempo, desde a época de seu irmão e meu saudoso amigo, Wilson Abrão Elias, e seu marido, também saudoso, Balola Barini. Vai daqui o nosso abraço e parabéns também pelo seu trabalho.
Aquele abraço
O nosso abraço a um dos integrantes de uma família de queridos amigos, e que está com nova idade no ano novo. É o cafeicultor Clayton Moscardini, casado com a Elisa Raiz Moscardini e pai da Isabela e do Marcelo. Um abraço ao Clayton, Elisa e filhos.
Co-piada
Ligaram para um camarada, isso às 3 horas da manhã, dizendo:
- Estamos com a sua sogra, sabemos que ela tem dinheiro. Pega com ela 50 mil reais que a gente solta ela, caso contrário, vamos sumir com a velha.
O sujeito, ainda sonolento e bronqueado, falou:
- Olha, cara, são 3 horas da manhã, deixa de bobagem, estou cansado, a filha dela tá dormindo aqui... Mas me liga amanhã, que o negócio me interessa...
Arquivo do Tempo
Na virada dos anos 1960 para anos 1970, tive a oportunidade de apresentar vários shows, na época da Jovem Guarda, como este, com o Trio Esperança, que fazia enorme sucesso. Foi no Clube dos Bagres, e aí estavam a Evinha e sua irmã e primo, que formavam o excelente conjunto vocal. Estou junto deles, e comigo o colega e amigo Luís Cláudio.
Entre as boas lembranças daquele tempo da Jovem Guarda.
Mensagem Final
Atitude é: ter 60, se ver com 50, se sentir com 40, pensar como 30, se divertir como 20.
Não permita que o seu espírito envelheça...
