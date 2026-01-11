Fantástica
É lógico que, no dia 9 de janeiro, fui conferir de perto a maior e verdadeira Liquidação Fantástica do Brasil: a Fantástica do Magalu. Passei pela Nave Mãe, a primeira loja do Magazine Luiza, que estava cheia, repleta de grandes ofertas e aquela loucura característica, com todos querendo garantir os melhores produtos. O incansável gerente da Nave Mãe, Luciano Marques, estava muito feliz com toda a movimentação e vendas.
Sucesso
Tive a oportunidade de conversar com alguns clientes que se organizam financeiramente durante o ano, esperando a chegada da Liquidação Fantástica. Uma delas me relatou que havia acabado de comprar uma TV, um notebook, uma geladeira e a tão sonhada máquina de lavar roupas, contando tudo com alegria e entusiasmo. Durante a Fantástica, todos os colaboradores da empresa vão para as lojas e participam ativamente em diversas funções. E não ficou apenas nas lojas. A Fantástica também aconteceu no app, o que trouxe resultados super positivos para toda a rede. Sucesso!
New York
Enquanto isso, a presidente do conselho do Magalu e idealizadora e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, está em Nova York, EUA, para participar, como faz tradicionalmente, da National Retail Federation (NRF), a maior feira de varejo do mundo, onde as tendências são apresentadas e discutidas. Nos primeiros dias, Luiza Helena aproveitou para cumprir uma agenda de compromissos com o Grupo Mulheres do Brasil, que incluiu uma sessão de bate-papo com as integrantes nova-iorquinas, na Câmara Brasil-Estados Unidos. Ela permanece na cidade, já que a NRF vai até 13 de janeiro. Com certeza, ela voltará com muitas novidades.
Parabéns
Elas assumiram com muito amor e dedicação a famosa Churrascaria Minuano. Rosemeire Conte e suas filhas, Daniela e Camila, têm feito verdadeiras maravilhas, trazendo novidades ao cardápio e muitas delícias, sempre com um atendimento acolhedor e diferenciado. À frente do negócio, está a empreendedora Dani, que desempenha um papel fundamental para esse sucesso. Devo mencionar que a Ceia de Réveillon da Minuano foi um verdadeiro sucesso: mesas esgotadas, um cardápio especial, boa música e muitos elogios de todos que passaram por lá. Um sucesso mais que merecido!
Surpresa
Aproveito para parabenizar a Dani, que comemorou mais um ano de vida no dia 9 e foi surpreendida com uma festa íntima e deliciosa. Estive lá e amei! Na foto acima, estão as proprietárias da Minuano: Rosemeire, Dani e Camila, acompanhadas do xodó da família, o pequeno Anthony.
Tradição
Família querida que comanda a tradicional farmácia de manipulação e homeopatia Similia, que comemorou 41 anos de sua fundação. A Similia nasceu do sonho de seus fundadores, Yone Vuolo e Marcelo Pinheiro, de criar um lugar onde a saúde fosse tratada com atenção, respeito e verdade. Assim, eles estão há mais de quatro décadas atendendo famílias de Franca e região. Afinal, quem nunca passou pela Similia em busca de uma orientação da Yone? Confesso que é uma tradição na minha família, devido à qualidade, competência e ao tratamento único e humanizado que oferecem. Parabéns e que venham mais sucessos!
Parabéns
Fernando Beto é um exemplo de dedicação e estudo, sempre atento ao mercado e à política nacional e internacional. Ele é o fundador e CEO do bem-sucedido Instituto Spartan, que se especializa em operar e ensinar de forma inteligente aqueles que desejam investir na bolsa de valores. Incansável na busca pela excelência, Beto é também um marido super presente para a querida Inês Almeida, diretora do Instituto, além de ser um pai amoroso e dedicado. Neste dia 10 de janeiro, em que ele celebrou mais um ano de vida, envio aqui meu caloroso abraço!
Rede de Negócios
Você, empresário, já considerou a possibilidade de fazer negócios a partir de conexões estratégicas? A Acif possui uma iniciativa incrível chamada Rede de Negócios, que reúne empresários de segmentos distintos com o foco em gerar oportunidades reais. Criada em 2023, essa rede já movimentou mais de R$ 2 milhões entre os participantes. Os grupos são compostos por até 30 empresas, sem concorrência direta, proporcionando encontros periódicos em um ambiente de troca, confiança e parceria.
Encontro
Para dar início ao ano, a Acif realizará o Encontro de Apresentação no dia 14 de janeiro, às 7h30, voltado para empresários e empreendedores de Franca e região. O evento contará com uma palestra com o especialista em registros de marca, Edmilson Lima. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição, mas é bom correr, pois as vagas são limitadas. Inscreva-se aqui.
Nova diretoria
Agradeço pelo convite para participar da cerimônia de apresentação da nova Diretoria Executiva e dos Conselhos para o triênio 2026-2028. É com satisfação que vejo o empresário Agenor Gado retornar à presidência, acompanhado de Ébio Pedroza como vice-presidente. Os demais membros da diretoria incluem Paulo Henrique Ferreira (Diretor de Patrimônio), Antônio Waldyr Medezani (1º Secretário), Allan de Menezes Lima (1º Tesoureiro) e Toni Salloum Filho (Diretor Social). Desejo a todos muito sucesso e que continuem desenvolvendo um trabalho de excelência.
Destaque
O prefeito de Pedregulho, Dr. Carlos Teixeira, celebra seu aniversário, e é um momento digno de destaque. Ele tem realizado um trabalho amplamente elogiado, destacando-se pela sua atuação firme e técnica nas diversas áreas da administração pública. Na foto, vemos o aniversariante ao lado de sua esposa, a primeira-dama Edmara Teixeira, uma presença constante e parceira dedicada, além de sua linda filhinha. Parabéns, Dr. Carlos Teixeira!
CarnaSunset
Eles estão animadíssimos e prontos para dar o “start” no carnaval francano com o Carna Sunset 40+. O grupo de amigos, composto por Humberto Lambert, Adriana Liporoni, Andréa Haddad, Celton Roberto e Ivan Batista. O evento vai reunir muita gente bonita em um local de natureza deslumbrante, celebrando o carnaval ao som de músicas dos anos 80 e 90. Serão duas bandas, uma delas formada por mulheres francanas, com um repertório especial que promete não deixar ninguém parado. A Maria Brasileiro se apresentará no trio elétrico, garantindo animação total!
Fiquem ligados
O evento acontecerá no dia 31 de janeiro, às 16h, no Espaço Olhos D’Água, que oferece um belíssimo pôr do sol. Os ingressos são super limitados, e mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @sunsetrock.franca. Estarei lá com certeza!
Lançamento
Rafa Martins, vocalista e diretor da banda Malabarizando, comemorou em grande estilo os 50 anos de Noite EP, e a festa foi de arrasar - ninguém queria ir embora! No dia 15 de janeiro, ele lançará seu novo trabalho, intitulado “Malabarizando na sua praia”, que foi gravado em Rifaina. Fui convidada para a primeira apresentação oficial, que acontecerá no Bar do Joca, às 20h. Será imperdível!
