Enquanto isso, a presidente do conselho do Magalu e idealizadora e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, está em Nova York, EUA, para participar, como faz tradicionalmente, da National Retail Federation (NRF), a maior feira de varejo do mundo, onde as tendências são apresentadas e discutidas. Nos primeiros dias, Luiza Helena aproveitou para cumprir uma agenda de compromissos com o Grupo Mulheres do Brasil, que incluiu uma sessão de bate-papo com as integrantes nova-iorquinas, na Câmara Brasil-Estados Unidos. Ela permanece na cidade, já que a NRF vai até 13 de janeiro. Com certeza, ela voltará com muitas novidades.

Parabéns

Elas assumiram com muito amor e dedicação a famosa Churrascaria Minuano. Rosemeire Conte e suas filhas, Daniela e Camila, têm feito verdadeiras maravilhas, trazendo novidades ao cardápio e muitas delícias, sempre com um atendimento acolhedor e diferenciado. À frente do negócio, está a empreendedora Dani, que desempenha um papel fundamental para esse sucesso. Devo mencionar que a Ceia de Réveillon da Minuano foi um verdadeiro sucesso: mesas esgotadas, um cardápio especial, boa música e muitos elogios de todos que passaram por lá. Um sucesso mais que merecido!