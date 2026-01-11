A LNB (Liga Nacional de Basquete) anunciou medidas severas neste sábado, 10, após o árbitro Diego Chiconato ser agredido por pessoas ligadas ao Pato Basquete, equipe de Pato Branco (PR), logo após o término da partida contra o Caxias do Sul, na sexta-feira, 9, pelo NBB (Novo Basquete Brasil). O jogo terminou com vitória do Caxias por 91 a 85, após prorrogação.
Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o início da confusão, que logo se desencadeou em uma briga generalizada.
Segundo a Liga, Diego Chiconato e os demais árbitros da partida receberam cuidados médicos logo após o jogo e registraram boletim de ocorrência. Apesar de abalados com a violência, eles passam bem.
Sanções imediatas
Diante da "absoluta ausência de condições de segurança", como foi classificado pela organização da competição, a LNB determinou que, a partir de agora, todas as partidas com mando do Pato Basquete serão realizadas com portões fechados.
Além da torcida, dirigentes também foram proibidos de entrar. Apenas membros da comissão técnica e corpo técnico da entidade poderão acessar o ginásio.
Cartolas banidos
A Liga identificou os envolvidos nas agressões através de imagens e anunciou o banimento imediato de quatro integrantes da diretoria do time paranaense. Eles estão impedidos de comparecer a qualquer evento da LNB por tempo indeterminado. São eles:
- Marcelo Pastorello (Vice-Presidente e Diretor);
- Alexandre Kopp (Supervisor);
- Daniel Bertol (Diretor);
- Guilherme Augusto Granzotto (Suplente do Conselho Fiscal).
Além disso, o Pato Basquete tem até o dia 12 de janeiro de 2026 para apresentar um boletim de ocorrência contra os agressores, sob pena de sofrer novas punições na Justiça Desportiva.
O outro lado
Em nota oficial publicada nas redes sociais, o Pato Basquete repudiou "todo e qualquer ato de violência" e afirmou que o projeto se baseia no respeito às leis.
O clube informou que os envolvidos já prestaram esclarecimentos às autoridades e que colabora para a solução do caso, confiando que a "verdade e justiça dos fatos serão evidenciadas".
