A LNB (Liga Nacional de Basquete) anunciou medidas severas neste sábado, 10, após o árbitro Diego Chiconato ser agredido por pessoas ligadas ao Pato Basquete, equipe de Pato Branco (PR), logo após o término da partida contra o Caxias do Sul, na sexta-feira, 9, pelo NBB (Novo Basquete Brasil). O jogo terminou com vitória do Caxias por 91 a 85, após prorrogação.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o início da confusão, que logo se desencadeou em uma briga generalizada.

Segundo a Liga, Diego Chiconato e os demais árbitros da partida receberam cuidados médicos logo após o jogo e registraram boletim de ocorrência. Apesar de abalados com a violência, eles passam bem.

Sanções imediatas