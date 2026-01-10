O Sesi Franca Basquete fez valer o fator casa e conquistou uma vitória fundamental na tarde deste sábado, 10. Jogando no ginásio "Pedrocão", em Franca, a equipe superou o Pinheiros, um rival direto na parte de cima da tabela, pelo placar de 95 a 81.
O resultado embola de vez a briga pela liderança do NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2025/2026. Com o triunfo, o Franca chega à marca de 18 vitórias e 3 derrotas, igualando a campanha do líder Flamengo (que leva vantagem por ter derrotado o Franca anteriormente).
O time de Franca começou forte já no primeiro quarto. Com o ala-armador Georginho liderando o ataque e marcando 10 pontos, a equipe da casa venceu a parcial por 26 a 19.
No segundo quarto, a equipe de Helinho Garcia manteve o ritmo, marcando novamente 26 pontos. Bennett se destacou com seis pontos, enquanto o ataque adversário foi limitado a apenas 14. No intervalo, Franca liderava por 52 a 33 sobre o Pinheiros.
Com a vantagem no placar, Franca perdeu o terceiro quarto por 21 a 20 e o último por 27 a 23. Apesar da tentativa de reação do Pinheiros, a equipe não conseguiu reduzir a diferença. O jogo terminou com vitória de Franca por 95 a 81.
O capitão Lucas Dias foi o cestinha da equipe, com 21 pontos. Georginho também se destacou, registrando um duplo-duplo com 17 pontos, 13 rebotes e 3 assistências. O armador norte-americano Bennett contribuiu com mais 14 pontos.
O próximo compromisso do Sesi Franca será pela BCLA (Basketball Champions League das Américas), com dois jogos no Pedrocão. O primeiro será no dia 14 de janeiro, contra o Universidad de Concepción, do Chile, e o segundo no dia 16, contra o Instituto Córdoba, da Argentina.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.