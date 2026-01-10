Os torcedores continuarão empurrando a garotada da Veterana no "Lanchão" na busca por mais uma classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou que o estádio municipal "Doutor José Lancha Filho", em Franca, será o palco do confronto entre Francana e Ponte Preta, de Campinas (SP), válido pela segunda fase da Copinha. A informação foi divulgada pelo clube neste sábado, 10.
A partida será disputada nesta segunda-feira, 12, às 20h30, em Franca. O vencedor avança para a terceira fase, enquanto o perdedor se despede da competição, considerada a principal vitrine de jovens promessas do futebol brasileiro.
A expectativa era que a Francana jogasse em Patrocínio Paulista, já que terminou em segundo lugar no Grupo 13. A Ponte Preta, por sua vez, mandou seus jogos na cidade vizinha e ficou na liderança do Grupo 14.
No entanto, Patrocínio Paulista sediará o confronto entre Cruzeiro e Meia-Noite, equipe da casa. O time de Belo Horizonte terminou em primeiro lugar no grupo da Francana, enquanto o estreante Meia-Noite ficou na segunda colocação do grupo da Ponte. A partida também será disputada na segunda-feira, mas às 11h.
A estrada até aqui
A Francana garantiu vaga antecipada na segunda fase da Copinha ao vencer as duas primeiras partidas por 1 a 0, contra o Esporte de Patos, da Paraíba, e o Barra, de Santa Catarina. Na última rodada, foi derrotada pelo Cruzeiro, também pelo placar mínimo.
Já a Ponte Preta não deu chances aos adversários e venceu os três jogos que disputou: 4 a 2 sobre o Coritiba, 2 a 0 diante do Meia-Noite e 2 a 1 contra o Real, de Roraima.
A Francana, que lotou o Lanchão contra o Cruzeiro, com 5.169 presentes, busca pela primeira vez em sua história chegar à terceira fase da Copinha.
