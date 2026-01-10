Os torcedores continuarão empurrando a garotada da Veterana no "Lanchão" na busca por mais uma classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou que o estádio municipal "Doutor José Lancha Filho", em Franca, será o palco do confronto entre Francana e Ponte Preta, de Campinas (SP), válido pela segunda fase da Copinha. A informação foi divulgada pelo clube neste sábado, 10.

A partida será disputada nesta segunda-feira, 12, às 20h30, em Franca. O vencedor avança para a terceira fase, enquanto o perdedor se despede da competição, considerada a principal vitrine de jovens promessas do futebol brasileiro.