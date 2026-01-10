O Sesi Franca Basquete entra em quadra contra o Pinheiros neste sábado, 10, às 17h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2025/2026. O confronto é direto pelas primeiras posições da competição. O time da capital é o atual líder.

Em caso de vitória francana, os quatro primeiros colocados empatam em três derrotas, embolando ainda mais a briga pela liderança.

Para o confronto, o treinador Helinho Garcia conta com dois jogadores que estavam no departamento médico. O ala David Jackson se recuperou do desconforto muscular na coxa esquerda, enquanto o ala-armador Georginho se recuperou do desconforto muscular na coxa direita.