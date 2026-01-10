Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto na calçada, próximo a uma lanchonete, na avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova, na região central de Franca, neste sábado, 10.
Populares que presenciaram a situação acionaram a Polícia Militar.
A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito. De acordo com a equipe médica, o corpo não apresentava sinais de violência.
A equipe de plantão removeu o corpo para o serviço de verificação de óbito. O caso foi registrado e deverá ser investigado.
