10 de janeiro de 2026
NESTE SÁBADO

Homem é encontrado morto em calçada da avenida Presidente Vargas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Hevertom Talles/GCN
Samu foi acionado e constatou o óbito no bairro Cidade Nova, em Franca
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto na calçada, próximo a uma lanchonete, na avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova, na região central de Franca, neste sábado, 10.

Populares que presenciaram a situação acionaram a Polícia Militar.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito. De acordo com a equipe médica, o corpo não apresentava sinais de violência.

A equipe de plantão removeu o corpo para o serviço de verificação de óbito. O caso foi registrado e deverá ser investigado.

