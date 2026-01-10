Quem se encantou ao ver os jogadores da Francana entrarem em campo com filhotes na partida desta sexta-feira, 9, pela Copinha tem a chance de levar um novo amigo para casa neste sábado, 10. Os grupos Adota Franca e Só Patinhas de Rua realizam uma "Feirinha de Adoção Animal" no Centro da cidade.
O evento acontece na Praça Nossa Senhora da Conceição (Praça da Matriz) e segue até as 13h.
Do campo para o lar
A ação realizada no estádio municipal "José Lancha Filho" serviu para incentivar a causa, mas é na feira deste sábado que as adoções se concretizam. A maioria dos animais disponíveis foi resgatada de situações de abandono ou maus-tratos.
Segundo a organização, os animais adultos já são entregues castrados. Quem optar por adotar um filhote também tem a castração garantida.
Superlotação
A vereadora Lindsay Cardoso (PP), uma das organizadoras, alerta para a necessidade de encontrar lares para esses animais, pois o abrigo está lotado. "Temos um canil com mais de 200 animais retirados das ruas aqui de Franca. Então, se alguém quiser, é só procurar os grupos para visitar o canil. Cada animal doado abre mais espaço para resgatarmos mais", explica.
Ela ressalta que, embora a feira no Centro tenha foco maior em filhotes, há muitos cães adultos no canil aguardando uma oportunidade.
O que precisa para adotar?
Para levar um animal para casa, é necessário cumprir alguns requisitos exigidos pelos protetores:
- Ter 21 anos ou mais;
- Apresentar documento com foto e comprovante de residência;
- Para gatos: é obrigatório levar caixa de transporte;
- Estar ciente dos custos com vacinas.
Quem quiser ser voluntário ou obter mais informações pode entrar em contato pelo telefone (16) 99223-1623.
