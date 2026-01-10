Quem se encantou ao ver os jogadores da Francana entrarem em campo com filhotes na partida desta sexta-feira, 9, pela Copinha tem a chance de levar um novo amigo para casa neste sábado, 10. Os grupos Adota Franca e Só Patinhas de Rua realizam uma "Feirinha de Adoção Animal" no Centro da cidade.

O evento acontece na Praça Nossa Senhora da Conceição (Praça da Matriz) e segue até as 13h.

Do campo para o lar

A ação realizada no estádio municipal "José Lancha Filho" serviu para incentivar a causa, mas é na feira deste sábado que as adoções se concretizam. A maioria dos animais disponíveis foi resgatada de situações de abandono ou maus-tratos.