GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
FEIRA DE ADOÇÃO

Após desfilarem na Copinha, animais buscam novo lar em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Feirinha de adoção no Centro de Franca neste sábado
Quem se encantou ao ver os jogadores da Francana entrarem em campo com filhotes na partida desta sexta-feira, 9, pela Copinha tem a chance de levar um novo amigo para casa neste sábado, 10. Os grupos Adota Franca e Só Patinhas de Rua realizam uma "Feirinha de Adoção Animal" no Centro da cidade.

O evento acontece na Praça Nossa Senhora da Conceição (Praça da Matriz) e segue até as 13h.

Do campo para o lar

A ação realizada no estádio municipal "José Lancha Filho" serviu para incentivar a causa, mas é na feira deste sábado que as adoções se concretizam. A maioria dos animais disponíveis foi resgatada de situações de abandono ou maus-tratos.

Segundo a organização, os animais adultos já são entregues castrados. Quem optar por adotar um filhote também tem a castração garantida.

Superlotação

A vereadora Lindsay Cardoso (PP), uma das organizadoras, alerta para a necessidade de encontrar lares para esses animais, pois o abrigo está lotado. "Temos um canil com mais de 200 animais retirados das ruas aqui de Franca. Então, se alguém quiser, é só procurar os grupos para visitar o canil. Cada animal doado abre mais espaço para resgatarmos mais", explica.

Ela ressalta que, embora a feira no Centro tenha foco maior em filhotes, há muitos cães adultos no canil aguardando uma oportunidade.

O que precisa para adotar?

Para levar um animal para casa, é necessário cumprir alguns requisitos exigidos pelos protetores:

  • Ter 21 anos ou mais;
  • Apresentar documento com foto e comprovante de residência;
  • Para gatos: é obrigatório levar caixa de transporte;
  • Estar ciente dos custos com vacinas.

Quem quiser ser voluntário ou obter mais informações pode entrar em contato pelo telefone (16) 99223-1623.

