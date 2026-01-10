Quem passou pelo Centro da cidade nesta sexta-feira, 9, deparou-se com uma movimentação diferente. A Acif (Associação do Comércio e Indústria), em parceria com a Prefeitura de Franca, realizou uma ação de conscientização para engajar lojistas e consumidores na campanha "Franca Contra a Dengue".

A mobilização contou com a presença de mascotes da Secretaria Municipal de Saúde, como o personagem educativo "Andrezinho" e o próprio "Mosquito da Dengue". Eles percorreram os estabelecimentos distribuindo panfletos e tirando fotos, chamando a atenção para a necessidade de eliminar criadouros.

Para a associação, a iniciativa visa proteger não só as pessoas, mas também o ambiente de negócios. "A saúde da população impacta diretamente a economia e o funcionamento do comércio", destacou a gestora de negócios da Acif, Cláudia Neves.

Números preocupam