Quem passou pelo Centro da cidade nesta sexta-feira, 9, deparou-se com uma movimentação diferente. A Acif (Associação do Comércio e Indústria), em parceria com a Prefeitura de Franca, realizou uma ação de conscientização para engajar lojistas e consumidores na campanha "Franca Contra a Dengue".
A mobilização contou com a presença de mascotes da Secretaria Municipal de Saúde, como o personagem educativo "Andrezinho" e o próprio "Mosquito da Dengue". Eles percorreram os estabelecimentos distribuindo panfletos e tirando fotos, chamando a atenção para a necessidade de eliminar criadouros.
Para a associação, a iniciativa visa proteger não só as pessoas, mas também o ambiente de negócios. "A saúde da população impacta diretamente a economia e o funcionamento do comércio", destacou a gestora de negócios da Acif, Cláudia Neves.
Números preocupam
O alerta se justifica pelos dados recentes. No último ano, a cidade registrou quatro mortes e 6.048 casos positivos de dengue. A Vigilância Sanitária mantém visitas domiciliares, mas reforça que a população deve fazer a sua parte.
Cinco passos para evitar o mosquito:
- Vistorie recipientes que acumulam água;
- Mantenha caixas-d'água e tonéis bem vedados;
- Limpe calhas, ralos e bandejas de ar-condicionado;
- Descarte corretamente lixo e entulho;
- Coloque areia nos pratos de vasos de plantas.
A vacinação gratuita continua disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégia Saúde da Família) da cidade. Até o momento, mais de 5 mil doses foram aplicadas.
