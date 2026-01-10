10 de janeiro de 2026
PM prende dois homens e apreende quase 13 kg de drogas em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Drogas e demais itens apreendidos pela Polícia Militar no Residencial Zanetti, em Franca
Drogas e demais itens apreendidos pela Polícia Militar no Residencial Zanetti, em Franca

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas nesta sexta-feira, 9, no Residencial Zanetti, na região Sul de Franca. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela rua Nilzo Michelino dos Santos.

Segundo a corporação, um dos suspeitos foi visto saindo da residência, alvo da denúncia anônima, em uma motocicleta Honda Biz branca. Ele foi abordado no pátio de um posto de combustível, na Avenida São Vicente. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram porções de maconha embaladas em papel tipo seda, prontas para a venda.

Na sequência, a equipe retornou ao imóvel indicado, onde encontrou e deteve um segundo indivíduo. Durante a vistoria no local, foram apreendidos aproximadamente 12,780 quilos de maconha, 200 gramas de haxixe, 67 munições intactas de calibre 9 mm, além de balanças de precisão, papéis para embalar e embalagens plásticas, materiais comumente utilizados no tráfico de drogas.

Os dois suspeitos foram encaminhados, junto com todo o material apreendido, à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceram à disposição da Justiça.

