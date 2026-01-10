A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas nesta sexta-feira, 9, no Residencial Zanetti, na região Sul de Franca. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela rua Nilzo Michelino dos Santos.

Segundo a corporação, um dos suspeitos foi visto saindo da residência, alvo da denúncia anônima, em uma motocicleta Honda Biz branca. Ele foi abordado no pátio de um posto de combustível, na Avenida São Vicente. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram porções de maconha embaladas em papel tipo seda, prontas para a venda.

Na sequência, a equipe retornou ao imóvel indicado, onde encontrou e deteve um segundo indivíduo. Durante a vistoria no local, foram apreendidos aproximadamente 12,780 quilos de maconha, 200 gramas de haxixe, 67 munições intactas de calibre 9 mm, além de balanças de precisão, papéis para embalar e embalagens plásticas, materiais comumente utilizados no tráfico de drogas.