O Climatempo indica que tanto o sábado, 10, quanto o domingo, 11, serão marcados pela estabilidade em Franca, com predomínio de sol forte e temperaturas elevadas. O guarda-chuva só deve voltar a ser um acessório necessário na segunda-feira, 12, quando a instabilidade retorna de forma tímida à região.
Neste sábado, o tempo permanece firme e o sol brilha acompanhado apenas de algumas nuvens, sem nenhuma previsão de chuva. É um dia ideal para frequentar clubes e piscinas, com temperaturas variando entre a mínima de 19°C e a máxima de 31°C. No entanto, é preciso atenção redobrada com a hidratação, pois a umidade relativa do ar pode cair para 38% nas horas mais quentes do dia.
No domingo, repete-se exatamente o mesmo cenário do dia anterior, mantendo a estabilidade e as temperaturas entre 19°C e 31°C, com a umidade atingindo novamente a mínima de 38% durante a tarde.
Já na segunda-feira, 12, haverá uma ligeira mudança no tempo. O dia será ainda mais quente, com a máxima atingindo o pico de 32°C. O sol aparecerá entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva concentradas no período da tarde, com um volume baixo estimado em 3,3 milímetros. Antes de a chuva chegar, a umidade pode atingir 33%, mas a noite volta a ter tempo firme, apesar da nebulosidade.
