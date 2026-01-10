O Climatempo indica que tanto o sábado, 10, quanto o domingo, 11, serão marcados pela estabilidade em Franca, com predomínio de sol forte e temperaturas elevadas. O guarda-chuva só deve voltar a ser um acessório necessário na segunda-feira, 12, quando a instabilidade retorna de forma tímida à região.

Neste sábado, o tempo permanece firme e o sol brilha acompanhado apenas de algumas nuvens, sem nenhuma previsão de chuva. É um dia ideal para frequentar clubes e piscinas, com temperaturas variando entre a mínima de 19°C e a máxima de 31°C. No entanto, é preciso atenção redobrada com a hidratação, pois a umidade relativa do ar pode cair para 38% nas horas mais quentes do dia.

No domingo, repete-se exatamente o mesmo cenário do dia anterior, mantendo a estabilidade e as temperaturas entre 19°C e 31°C, com a umidade atingindo novamente a mínima de 38% durante a tarde.