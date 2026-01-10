10 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Velório São Vicente de Paulo, no Centro de Franca
Velório São Vicente de Paulo, no Centro de Franca

Veja o obituário deste sábado, 10, em Franca:

Nome: Romualdo Moreira Passos 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Vanda Ferreira Batista
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nadir Machado
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: José Euripedes da Silva
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério de Patrocínio Paulisa
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria de Lourdes Faleiros Lopes
Idade: 87 anos
Local do velório: Patrocínio Paulisa
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério de Patrocínio Paulisa
Horário previsto do sepultamento: 15h

