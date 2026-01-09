09 de janeiro de 2026
Três carros se envolvem em batida na av. Jaime Tellini; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
À direita, momento antes da colisão entre carros na avenida Jaime Tellini, em Franca
À direita, momento antes da colisão entre carros na avenida Jaime Tellini, em Franca

Três carros se envolveram em um acidente de trânsito na Avenida Jaime Tellini, no Residencial Ana Dorothea, na tarde desta sexta-feira, 9, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão.

Nas imagens, é possível ver que um Fiat Siena estava parado no retorno da via, enquanto um Chevrolet Corsa seguia pela faixa da esquerda.

Um Renault Sandero, que estava na faixa direita, tentou acessar o retorno, invadiu a pista e colidiu com o Corsa.

Com o impacto, o Sandero chegou a ficar com duas rodas suspensas antes de atingir a traseira do Siena. Apesar da cena, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Segundo comerciantes da região, o retorno da avenida é palco constante de acidentes.

