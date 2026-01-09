Três carros se envolveram em um acidente de trânsito na Avenida Jaime Tellini, no Residencial Ana Dorothea, na tarde desta sexta-feira, 9, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão.

Nas imagens, é possível ver que um Fiat Siena estava parado no retorno da via, enquanto um Chevrolet Corsa seguia pela faixa da esquerda.

Um Renault Sandero, que estava na faixa direita, tentou acessar o retorno, invadiu a pista e colidiu com o Corsa.