A área da saúde é o "calcanhar de Aquiles" de qualquer governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Por mais que se invista financeiramente e amplie os serviços, a população segue sofrendo com longas filas em busca de atendimento nas unidades de saúde do país.
A declaração do ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, repercutiu muito ao colocar o SUS (Sistema Único de Saúde) à disposição da Venezuela, gerando críticas ao Governo Federal em um momento politicamente polarizado.
Em Franca não foi diferente. Nas redes sociais, internautas ironizaram o apoio à Venezuela em um momento em que a população da cidade sofre com a falta de leitos. A publicação cobrava investimentos do Governo Federal na saúde de Franca, e não no país vizinho, recentemente atacado pelos Estados Unidos.
As críticas levaram o diretor-geral do Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde), Rafael Bruxellas, que é de Franca, a apresentar números sobre os recursos destinados à cidade pelo Governo Federal.
Através de um vídeo, Bruxellas diz que Franca nunca foi contemplada com tantos recursos como neste governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que, em 6 de dezembro de 2025, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, destinou mais de R$ 1 bilhão às santas casas e hospitais filantrópicos. “A Santa Casa de Franca, o Hospital Allan Kardec e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) receberam recursos na ordem de mais de R$ 3,3 milhões”, respondeu Bruxellas, mostrando documentos.
Ele acrescentou que houve outros investimentos na área, destacando verbas para a construção de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e uma unidade da Policlínica. "Só na Policlínica, são mais de R$ 30 milhões de investimento no município de Franca". As UBSs devem ser construídas no Parque das Esmeraldas e a outra na Vila Santa Terezinha, obras orçadas em R$ 5 milhões.
O diretor do Denasus acrescentou investimentos na construção de um novo Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil, no Jardim Botânico; duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); kits para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde); e verbas para o Programa Mais Especialistas.
"Isso não é abandono, é investimento na saúde pública. Em três anos, nós investimos mais de R$ 100 milhões. Criticar o SUS com mentiras não resolve filas, não salva vidas e não melhora a saúde da população."
Bruxellas, que foi candidato a prefeito de Franca em 2020, finaliza o vídeo dizendo: “Tem gente que diz que é uma questão ideológica. Eu, se estivesse em Franca e visse outra pessoa de outro campo político no Governo Federal, acharia ótimo que estivessem trazendo recursos para Franca. Mas o vira-latismo é foda.”
