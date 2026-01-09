A área da saúde é o "calcanhar de Aquiles" de qualquer governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Por mais que se invista financeiramente e amplie os serviços, a população segue sofrendo com longas filas em busca de atendimento nas unidades de saúde do país.

A declaração do ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, repercutiu muito ao colocar o SUS (Sistema Único de Saúde) à disposição da Venezuela, gerando críticas ao Governo Federal em um momento politicamente polarizado.

Em Franca não foi diferente. Nas redes sociais, internautas ironizaram o apoio à Venezuela em um momento em que a população da cidade sofre com a falta de leitos. A publicação cobrava investimentos do Governo Federal na saúde de Franca, e não no país vizinho, recentemente atacado pelos Estados Unidos.