09 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATENÇÃO

Bom Prato de Franca estará fechado neste fim de semana

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Agência SP
Atendimento do Bom Prato, programa do Governo do Estado de São Paulo
Atendimento do Bom Prato, programa do Governo do Estado de São Paulo

A unidade do Bom Prato de Franca, no Centro da cidade, não abrirá neste fim de semana: sábado, 10, e domingo, 11.

A motivação para o fechamento, de acordo com o Governo do Estado, é a realização de manutenções nas unidades.

Além de Franca, segundo o Estado, as unidades do Brás, Bauru, Mogi das Cruzes I, Rio Claro e São Mateus também estarão fechadas no sábado e domingo.

O funcionamento será retomado na segunda-feira, 12.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários