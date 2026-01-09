A unidade do Bom Prato de Franca, no Centro da cidade, não abrirá neste fim de semana: sábado, 10, e domingo, 11.
A motivação para o fechamento, de acordo com o Governo do Estado, é a realização de manutenções nas unidades.
Além de Franca, segundo o Estado, as unidades do Brás, Bauru, Mogi das Cruzes I, Rio Claro e São Mateus também estarão fechadas no sábado e domingo.
O funcionamento será retomado na segunda-feira, 12.
