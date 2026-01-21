A entrega das obras de mobilidade na rotatória do Residencial Zanetti, na zona sul de Franca, não agradou quem transita pelo local diariamente. Embora a intenção da Prefeitura fosse aliviar o trânsito, com a criação de uma terceira faixa exclusiva para a avenida Jaime Tellini, a execução do projeto virou alvo de críticas imediatas.

A reportagem do Portal GCN/Sampi e ouviu motoristas e moradores. A principal queixa é técnica. Ao tentar fazer caber três faixas onde antes haviam duas, o espaço de rolagem teria ficado excessivamente estreito, aumentando o risco de colisões laterais.

'Serviço feito à toa'

A reportagem conversou com motoristas que passavam pelo trecho. Para muitos, a "solução" criou um novo problema.