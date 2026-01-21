A entrega das obras de mobilidade na rotatória do Residencial Zanetti, na zona sul de Franca, não agradou quem transita pelo local diariamente. Embora a intenção da Prefeitura fosse aliviar o trânsito, com a criação de uma terceira faixa exclusiva para a avenida Jaime Tellini, a execução do projeto virou alvo de críticas imediatas.
A reportagem do Portal GCN/Sampi e ouviu motoristas e moradores. A principal queixa é técnica. Ao tentar fazer caber três faixas onde antes haviam duas, o espaço de rolagem teria ficado excessivamente estreito, aumentando o risco de colisões laterais.
'Serviço feito à toa'
A reportagem conversou com motoristas que passavam pelo trecho. Para muitos, a "solução" criou um novo problema.
"Ficou horrível. A impressão que dá é que espremeram tudo para caber mais um carro. As faixas ficaram muito curtas e apertadas. Se passar um caminhão e um carro lado a lado, é perigoso ralar a lataria. Vai dar acidente, com certeza", desabafou Carlos Mendes, morador do Residencial Zanetti.
Outra preocupação constante é a falsa sensação de fluidez atual. Como o período é de férias escolares e recessos em fábricas, o fluxo está menor que o habitual.
"Agora parece que resolveu, porque não tem trânsito de escola. Mas é um serviço feito à toa. Quando as aulas voltarem e o fluxo pesado retornar, o problema vai voltar junto, só que agora com as faixas coladas uma na outra", criticou a motorista Ana Paula, que leva os filhos para a escola passando pela rotatória.
Nas redes sociais, a notícia da liberação da pista também gerou uma enxurrada de comentários negativos. Leitores classificaram a intervenção como "muito ruim" e questionaram o planejamento da engenharia de trânsito.
O que foi feito
A obra, concluída na última quarta-feira, 7, ampliou a avenida São Vicente de duas para três faixas no trecho da rotatória. A faixa da direita tornou-se exclusiva para acesso à avenida Jaime Tellini. Segundo a Prefeitura, a mudança visa dar fluidez nos horários de pico, mas a aprovação popular, até o momento, não veio.
O que diz a Prefeitura
A Secretaria de Segurança informou ao Portal GCN/Sampi que as dimensões das faixas estão dentro das medidas preconizadas pela legislação em vigor e as sinalizações horizontal e vertical adequadas para o local, e que para a implantação das mudanças foi feita a contagem de veículos, especialmente, nos horários de pico e durante o período escolar. Com os números, foi utilizado um simulador para análise e avaliação em diversas situações.
Após as mudanças, a secretaria seguirá realizando o monitoramento do trânsito, principalmente, durante o retorno das aulas.
