A disparada histórica no preço do café foi o fator decisivo para que produtores rurais de Ibiraci (MG) e da região descobrissem o desaparecimento de sacas depositadas na Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci). Com a valorização do grão, que saiu de patamares médios entre R$ 500 e R$ 700 por saca para valores acima de R$ 2.500, muitos cooperados decidiram retirar ou negociar o produto armazenado, dando início a uma sequência de questionamentos que culminou em investigações policiais e judiciais.

Segundo relatos que constam no inquérito, até então o café permanecia depositado nos armazéns da cooperativa como uma espécie de “reserva”, prática comum entre produtores que aguardam melhores condições de mercado. A mudança brusca no cenário, impulsionada por fatores como geadas, seca e redução da oferta, levou produtores a procurar a cooperativa para reaver suas sacas — momento em que surgiram as primeiras informações de que o café já não estava mais disponível.

Os documentos reunidos na investigação indicam que o café havia ingressado regularmente nos armazéns da Cocapil, com registros formais de depósito, notas fiscais, extratos de posição e certificados de pesagem. No entanto, vistorias e registros audiovisuais posteriores apontaram o esvaziamento dos depósitos, revelando que parte significativa do produto não se encontrava mais no local.