O novo prefeito eleito de Guará, Túlio de Mattos Figueiredo (Podemos), tomará posse no próximo domingo, 11, em cerimônia marcada para acontecer às 9h, na Câmara Municipal. Já na segunda-feira, 12, o médico passa a atuar efetivamente à frente da Prefeitura.
Túlio venceu a eleição suplementar realizada no dia 7 de dezembro, ao conquistar 6.648 votos. Médico, de 59 anos e ex-vereador, ele derrotou Filipe Furtado da Rocha (Republicanos), de 36 anos, presidente da Câmara e prefeito interino, que obteve 3.384 votos, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Relembre
A eleição suplementar foi convocada após a Justiça Eleitoral cassar a candidatura do então prefeito reeleito em 2024, Vinícius Magno Filgueira (PSD), conhecido como Vinícius Engenheiro. Ele teve o registro impugnado por inelegibilidade com base no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal, que veda a reeleição para um terceiro mandato consecutivo no poder Executivo.
Vinícius foi eleito vice-prefeito em 2016 e exerceu o cargo de prefeito em diversas ocasiões entre 2017 e 2020, inclusive nos seis meses que antecederam as eleições daquele ano. Posteriormente, foi eleito prefeito para o mandato de 2021 a 2024, o que inviabilizou nova candidatura ao Executivo municipal.
Com a posse no domingo, Guará encerra o período de gestão interina e inicia uma nova administração a partir da próxima semana.
Leia mais: Médico vence eleição suplementar para prefeito de Guará
