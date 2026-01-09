O novo prefeito eleito de Guará, Túlio de Mattos Figueiredo (Podemos), tomará posse no próximo domingo, 11, em cerimônia marcada para acontecer às 9h, na Câmara Municipal. Já na segunda-feira, 12, o médico passa a atuar efetivamente à frente da Prefeitura.

Túlio venceu a eleição suplementar realizada no dia 7 de dezembro, ao conquistar 6.648 votos. Médico, de 59 anos e ex-vereador, ele derrotou Filipe Furtado da Rocha (Republicanos), de 36 anos, presidente da Câmara e prefeito interino, que obteve 3.384 votos, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Relembre

A eleição suplementar foi convocada após a Justiça Eleitoral cassar a candidatura do então prefeito reeleito em 2024, Vinícius Magno Filgueira (PSD), conhecido como Vinícius Engenheiro. Ele teve o registro impugnado por inelegibilidade com base no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal, que veda a reeleição para um terceiro mandato consecutivo no poder Executivo.