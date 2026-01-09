De Santa Catarina a Franca, a comitiva do Barra Futebol Clube viajou cerca de 1.000 km para realizar o sonho de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os atletas, o terceiro jogador mais jovem a estrear no torneio: um menino de apenas 15 anos, que integrou o elenco na competição.

Já eliminada, a equipe realizou nesta quinta-feira, 8, seu último treino na cidade visando a partida final, nesta sexta-feira, 9. E o clima esteve longe de ser de abatimento. Pelo contrário: os catarinenses mantiveram o astral elevado e buscaram encerrar a Copinha, maior vitrine do futebol brasileiro, com uma vitória.

Preparação

O treino começou com exercícios de condicionamento físico, seguidos por atividades de reação sob a orientação do preparador físico e, na sequência, passou a ser comandado pelo técnico Jorge Ferreira, que trabalhou exercícios voltados a situações de jogo.