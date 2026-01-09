De Santa Catarina a Franca, a comitiva do Barra Futebol Clube viajou cerca de 1.000 km para realizar o sonho de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os atletas, o terceiro jogador mais jovem a estrear no torneio: um menino de apenas 15 anos, que integrou o elenco na competição.
Já eliminada, a equipe realizou nesta quinta-feira, 8, seu último treino na cidade visando a partida final, nesta sexta-feira, 9. E o clima esteve longe de ser de abatimento. Pelo contrário: os catarinenses mantiveram o astral elevado e buscaram encerrar a Copinha, maior vitrine do futebol brasileiro, com uma vitória.
Preparação
O treino começou com exercícios de condicionamento físico, seguidos por atividades de reação sob a orientação do preparador físico e, na sequência, passou a ser comandado pelo técnico Jorge Ferreira, que trabalhou exercícios voltados a situações de jogo.
Jorge explicou a preparação de seu elenco e a escolha de trazer meninos mais novos para a competição. "A preparação foi um pouco atípica, com atletas muito jovens, de sub-15, sub-17, preparando esses atletas para futuras competições. Então, nós sofremos muito na competição por isso, mas, em relação à formação de atletas, a gente está muito contente."
Além da preparação atípica, o treinador falou sobre a ansiedade dos jovens ao disputar a Copinha. "A ansiedade sempre existe, principalmente na estreia, que foi contra o Cruzeiro, uma camisa forte do cenário nacional. Cabe a nós conversar com os atletas, passar tranquilidade, passar um pouco da nossa experiência".
"Eu costumo dizer que esse frio na barriga precisa existir para que os jogadores entrem mais concentrados nos jogos. Não transformar essa ansiedade em algo ruim, mas tentar canalizá-la para estarem concentrados, motivados e realizando boas ações", completou o treinador.
A viagem e a competição
Os jogadores apontaram o cansaço que a viagem de cerca de 14 horas provocou. Foram quase 1.000 km de Balneário Camboriú (SC) até Franca. O trajeto foi feito inteiramente de ônibus.
“A gente teve uma viagem cansativa, uma viagem longa, mas com o clima dos amigos, da resenha, tudo ficou mais leve. Chegamos aqui tranquilos”, contou Gabriel Costa, capitão da equipe de Santa Catarina.
Gabriel destacou o alto nível da competição na preparação para o futuro do Barra. "A gente sabia da dificuldade da competição, mas conseguimos, mesmo que pouco, mostrar a que viemos. Que, a cada dia mais, o Barra possa ser tradicional na competição."
"Uma experiência muito boa para a gente, ainda mais que dessa vez vieram meninos mais novos. Conseguimos desempenhar bem", completou o lateral Lucas "Maringá", que tem o apelido por conta do ex-time, que era sediado em Maringá (PR).
Terceiro jogador mais novo a estrear na Copinha
Enrico de Paris, de 15 anos, marcou seu nome na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao ser o terceiro jogador mais novo a estrear na competição, superando nomes como Endrick, Neymar e a joia francana Estêvão.
"É uma experiência incrível. Há pouco tempo, eu nunca imaginava estar aqui com 15 anos. Sou muito grato a todos os treinadores, comissão, a todo mundo que me apoia no clube e fora dele", afirmou o jogador.
Longe da família, Enrico afirmou que, para a realização do sonho, o jogador precisa abrir mão de muitas coisas. "A gente abdica de muita coisa pelo futebol, por conta do nosso amor pelo esporte. Eu amo muito o que eu faço, por isso que eu me esforço tanto para viver momentos como esse. Muitas pessoas não sabem o que a gente passa, ficar longe da família, morar no CT, mas é tudo pelo amor ao futebol", contou Enrico.
Despedida
O Barra entra em campo pela última vez na Copinha nesta sexta-feira, 9, às 19h15, contra o Esporte de Patos (PB), no estádio municipal "Doutor José Lancha Filho", o “Lanchão”.
