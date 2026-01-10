A corrida pelas listas de material escolar já começa a movimentar as papelarias e lojas de departamentos de Franca. Para garantir a segurança dos estudantes na volta às aulas, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas) emitiu um alerta aos pais e responsáveis da cidade: é preciso estar atento à presença do Selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) nas embalagens.

Segundo a autarquia, a certificação é obrigatória para 25 itens da lista escolar. A preocupação vai além da qualidade: produtos sem certificação podem conter substâncias tóxicas, bordas cortantes ou peças pequenas que oferecem risco de ingestão ou asfixia.

O que deve ter o selo?

Ao todo, 25 artigos escolares só podem ser vendidos com a certificação. Entre os itens mais comuns nas mochilas dos alunos francanos e que exigem atenção estão:

Apontadores, borrachas e canetas (esferográfica, gel ou hidrográfica);

Cola (líquida ou sólida) e corretivos;

Estojos, massas de modelar e tintas (guache, aquarela, nanquim);

Tesouras de ponta redonda, réguas e compassos;

Lancheiras.

Dicas para as compras em Franca