A corrida pelas listas de material escolar já começa a movimentar as papelarias e lojas de departamentos de Franca. Para garantir a segurança dos estudantes na volta às aulas, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas) emitiu um alerta aos pais e responsáveis da cidade: é preciso estar atento à presença do Selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) nas embalagens.
Segundo a autarquia, a certificação é obrigatória para 25 itens da lista escolar. A preocupação vai além da qualidade: produtos sem certificação podem conter substâncias tóxicas, bordas cortantes ou peças pequenas que oferecem risco de ingestão ou asfixia.
O que deve ter o selo?
Ao todo, 25 artigos escolares só podem ser vendidos com a certificação. Entre os itens mais comuns nas mochilas dos alunos francanos e que exigem atenção estão:
- Apontadores, borrachas e canetas (esferográfica, gel ou hidrográfica);
- Cola (líquida ou sólida) e corretivos;
- Estojos, massas de modelar e tintas (guache, aquarela, nanquim);
- Tesouras de ponta redonda, réguas e compassos;
- Lancheiras.
Dicas para as compras em Franca
Para evitar levar "gato por lebre" e proteger as crianças, o Ipem orienta:
- Venda a granel: se for comprar lápis, borrachas ou canetas avulsas, verifique se a embalagem expositora da loja possui o selo do Inmetro visível.
- Comércio informal: evite comprar produtos de procedência duvidosa em bancas informais, pois eles podem não cumprir os requisitos mínimos de segurança.
- Nota fiscal: exija sempre a nota fiscal nas lojas de Franca. Ela é a garantia de origem do produto e essencial em caso de troca ou reclamação.
Viu algo errado? Denuncie
Caso o consumidor encontre produtos irregulares no comércio da cidade, a denúncia pode ser feita à Ouvidoria do Ipem-SP.
- Telefone: 0800 013 05 22 (segunda a sexta, das 8h às 17h).
- Site: www.ipem.sp.gov.br.
