Morreu na manhã desta sexta-feira, 9, em Ribeirão Preto, o delegado de polícia Targino Donizete Osório, aos 69 anos. Ele estava internado desde o final do ano passado, após ser diagnosticado com um câncer em estágio avançado.

Com uma trajetória de quase 50 anos na Polícia Civil, Targino iniciou a carreira como investigador e, posteriormente, assumiu o cargo de delegado. Ao longo da vida profissional, atuou em diversas delegacias da região e teve papel de destaque ao comandar a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Sertãozinho.

Atualmente, estava à frente da DIG de Ribeirão Preto, onde seguia exercendo suas funções até o agravamento do quadro de saúde. A morte foi confirmada pela filha do delegado, a jornalista e apresentadora do Jornal da Clube/Band, Chimene Osório, nas redes sociais.