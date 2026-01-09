Francana e Cruzeiro decidem o primeiro lugar do Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira, 9, às 21h30, no estádio "Lanchão". Já eliminados, Esporte de Patos-PB e Barra-SC se enfrentam às 19h15.

A Veterana e o time de Belo Horizonte garantiram classificação para a primeira fase de mata-mata da Copinha de forma antecipada. Ambos venceram as partidas anteriores, somando 6 pontos cada um. A equipe mineira leva vantagem no saldo de gols: 4 contra 2.

A equipe francana comemorou muito a classificação após três anos seguidos sem conseguir avançar na competição sub-20. A última vez foi em 2022, mas acabou sendo eliminada na sequência pelo Fluminense. O Cruzeiro, com muita tradição na disputa, busca seu segundo título. A única conquista foi em 2007.