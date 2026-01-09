Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na rua Denizar Trevizani, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima informando que homens estariam vendendo entorpecentes nas proximidades de uma adega.

Segundo a denúncia, três indivíduos estariam comercializando crack, maconha e cocaína, escondendo as drogas nas imediações. As características físicas e as roupas dos suspeitos também foram repassadas aos policiais.

Ao chegarem ao local, os militares avistaram dois homens com características compatíveis com as descritas na denúncia, que conversavam na via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo e tentaram fugir, mas foram interceptados e abordados.