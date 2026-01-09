Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na rua Denizar Trevizani, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima informando que homens estariam vendendo entorpecentes nas proximidades de uma adega.
Segundo a denúncia, três indivíduos estariam comercializando crack, maconha e cocaína, escondendo as drogas nas imediações. As características físicas e as roupas dos suspeitos também foram repassadas aos policiais.
Ao chegarem ao local, os militares avistaram dois homens com características compatíveis com as descritas na denúncia, que conversavam na via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo e tentaram fugir, mas foram interceptados e abordados.
Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o jovem de 21 anos a quantia de R$ 489, além de três pedras de crack e duas porções de maconha já embaladas para venda. Já com o rapaz de 19 anos, foram localizados R$ 177, duas pedras de crack e três porções de maconha, também prontas para comercialização. Cada um estava com um celular.
A equipe realizou uma varredura nas imediações e, em meio a entulhos, encontrou uma sacola plástica contendo mais drogas e materiais usados no tráfico. No local, foram apreendidas nove pedras de crack, 13 porções de maconha embaladas da mesma forma e uma balança digital, reforçando a suspeita de tráfico.
Os dois suspeitos foram informados de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio, opção que ambos escolheram exercer. Em seguida, receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da autoridade policial.
O caso foi registrado e seguirá sob investigação.
