Onze dias após o desabamento do teto no complexo da antiga fábrica Amazonas, na Vila Santos Dumont, em Franca, os galpões atingidos permanecem totalmente interditados e sem previsão de reabertura. As empresas que funcionam no local aguardam agora os laudos periciais e o posicionamento das seguradoras para definir se as estruturas serão reformadas ou demolidas.

A Defesa Civil, que realizou vistoria junto com engenheiros da Prefeitura, determinou que a área só será liberada após a apresentação de novos laudos técnicos e um plano de trabalho seguro.

Produção normal

O complexo atualmente abriga duas empresas distintas. O galpão que desabou é alugado pelo Palácio das Ferramentas. Já a empresa Amazonas, que atua com mineração e borracha, teve um de seus galpões danificado pelo temporal, mas não parou.