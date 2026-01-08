08 de janeiro de 2026
EMPREENDIMENTO

Rede de supermercados constrói loja no Jd. Piratininga, em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
N. Fradique
Obra da nova loja do Paulista que está sendo construída em Franca
Obra da nova loja do Paulista que está sendo construída em Franca

Quem passa pela movimentada rotatória que une as avenidas Dr. Chafic Facury, Santa Cruz, Vereador José Granzotte e Hugo Betarello, no bairro Jardim Piratininga, zona leste de Franca, visualiza a obra da nova loja da rede Paulista Supermercados.

A construção está na fase da fundação já gerando, de imediato, cerca de 100 vagas de empregos no setor de construção civil. O prédio terá 7 mil metros quadrados de área construída, sendo 1.900 metros quadrados de área de vendas, com estacionamento para 200 veículos, piso inferior e superior e elevador.

De acordo com os responsáveis pela obra em Franca e também da área administrativa, a inauguração da loja na cidade deverá ocorrer na metade deste ano, com previsão para junho, gerando aproximadamente 150 empregos diretos em vários cargos.

Será a loja número 11 da rede que já opera com duas unidades em São Joaquim da Barra, em Igarapava, em Ituverava e uma em Guará, Miguelópolis, Orlândia e Guaíra.

O Paulista Supermercados foi fundado em 1979, em Igarapava, pela família Tannous.

