Quem passa pela movimentada rotatória que une as avenidas Dr. Chafic Facury, Santa Cruz, Vereador José Granzotte e Hugo Betarello, no bairro Jardim Piratininga, zona leste de Franca, visualiza a obra da nova loja da rede Paulista Supermercados.
A construção está na fase da fundação já gerando, de imediato, cerca de 100 vagas de empregos no setor de construção civil. O prédio terá 7 mil metros quadrados de área construída, sendo 1.900 metros quadrados de área de vendas, com estacionamento para 200 veículos, piso inferior e superior e elevador.
De acordo com os responsáveis pela obra em Franca e também da área administrativa, a inauguração da loja na cidade deverá ocorrer na metade deste ano, com previsão para junho, gerando aproximadamente 150 empregos diretos em vários cargos.
Será a loja número 11 da rede que já opera com duas unidades em São Joaquim da Barra, em Igarapava, em Ituverava e uma em Guará, Miguelópolis, Orlândia e Guaíra.
O Paulista Supermercados foi fundado em 1979, em Igarapava, pela família Tannous.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.