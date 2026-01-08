Quem passa pela movimentada rotatória que une as avenidas Dr. Chafic Facury, Santa Cruz, Vereador José Granzotte e Hugo Betarello, no bairro Jardim Piratininga, zona leste de Franca, visualiza a obra da nova loja da rede Paulista Supermercados.

A construção está na fase da fundação já gerando, de imediato, cerca de 100 vagas de empregos no setor de construção civil. O prédio terá 7 mil metros quadrados de área construída, sendo 1.900 metros quadrados de área de vendas, com estacionamento para 200 veículos, piso inferior e superior e elevador.

De acordo com os responsáveis pela obra em Franca e também da área administrativa, a inauguração da loja na cidade deverá ocorrer na metade deste ano, com previsão para junho, gerando aproximadamente 150 empregos diretos em vários cargos.