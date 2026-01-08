Quatro homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, 8, no Jardim Aeroporto, em Franca. Entre os detidos está o dono de uma adega, apontado pela polícia como o responsável por receber o dinheiro da venda de entorpecentes. Cada suspeito teria uma função específica no esquema criminoso.
A Polícia Militar chegou até o local após receber denúncias anônimas informando que a adega estaria sendo usada como ponto de comercialização de drogas. Com base nas informações, os policiais montaram um cerco e passaram a observar a movimentação.
Durante a abordagem, os agentes conseguiram identificar os envolvidos e apreenderam diversos entorpecentes, entre eles maconha, crack e cocaína, além de dinheiro. Segundo a PM, três dos suspeitos estavam diretamente com drogas e valores em mãos. Um deles escondia os entorpecentes em uma área de areia de construção, enquanto outro utilizava o portão de uma escola do bairro para ocultar as drogas.
O quarto homem, que se apresentou como proprietário da adega, seria o responsável pela recepção do dinheiro do tráfico. Com ele, os policiais encontraram mais de R$ 6.900 em espécie, valor que, de acordo com a investigação inicial, seria proveniente da venda dos entorpecentes.
Ainda segundo a polícia, três dos presos já possuem passagens criminais, enquanto o dono da adega não tinha antecedentes até então. Todo o material ilícito foi apreendido e os quatro homens foram presos em flagrante, sendo encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.
