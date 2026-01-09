Um atropelamento registrado no inicio da manhã desta sexta-feira, 9, terminou com a morte de uma mulher na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Cristais Paulista. O motorista não permaneceu no local e fugiu sem prestar socorro. Até o momento, a identidade oficial da vítima não foi confirmada.
De acordo com o boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu no km 413 da rodovia. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram apenas a vítima já sem vida. O veículo envolvido no acidente não foi localizado.
Populares de Cristais Paulista relataram que a mulher seria uma moradora de rua, com cerca de 30 anos. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.
A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica estiveram no local. A área foi isolada para os trabalhos periciais, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames para identificação e apuração da causa da morte.
A polícia busca informações que possam levar à identificação do veículo e do condutor envolvido no acidente.
