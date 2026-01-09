Um atropelamento registrado no inicio da manhã desta sexta-feira, 9, terminou com a morte de uma mulher na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Cristais Paulista. O motorista não permaneceu no local e fugiu sem prestar socorro. Até o momento, a identidade oficial da vítima não foi confirmada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu no km 413 da rodovia. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram apenas a vítima já sem vida. O veículo envolvido no acidente não foi localizado.

Populares de Cristais Paulista relataram que a mulher seria uma moradora de rua, com cerca de 30 anos. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.