O segundo fim de semana de 2026 será um convite para atividades ao ar livre em Franca, segundo a Climatempo. Após uma semana de oscilações, a previsão do tempo indica que a chuva dará uma trégua e o calor será o protagonista nos próximos dias, com temperaturas superando a casa dos 30°C.
Confira a previsão diária:
Sexta-feira, 9
Quem "sextar" hoje ainda pode encontrar alguma instabilidade. O dia terá sol com poucas nuvens e previsão de pancadas leves de chuva à tarde e à noite. A chuva será tímida, com apenas 0,3 mm previstos. As temperaturas devem ficar com a mínima de 18°C e máxima de 31°C.
Sábado,10
No sábado, o guarda-chuva pode ficar em casa. O dia será de sol com algumas nuvens e nenhuma previsão de chuva. A previsão destaca uma noite de céu limpo, ideal para eventos noturnos. O calor continua, variando entre 19°C e 31°C. Atenção à tarde, pois a umidade pode cair para perto dos 40%.
Domingo, 11
O domingo fecha o fim de semana com ainda mais calor. O sol brilha forte e, apesar do aumento de nuvens a partir da tarde, não chove. Será o dia mais quente, com a máxima atingindo 32°C e mínima de 19°C.
