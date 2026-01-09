09 de janeiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Fim de semana de sol e calor: Franca terá máximas acima de 30°C

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
Centro de Franca nesta sexta-feira, 9
Centro de Franca nesta sexta-feira, 9

O segundo fim de semana de 2026 será um convite para atividades ao ar livre em Franca, segundo a Climatempo. Após uma semana de oscilações, a previsão do tempo indica que a chuva dará uma trégua e o calor será o protagonista nos próximos dias, com temperaturas superando a casa dos 30°C.

Confira a previsão diária:

Sexta-feira, 9

Quem "sextar" hoje ainda pode encontrar alguma instabilidade. O dia terá sol com poucas nuvens e previsão de pancadas leves de chuva à tarde e à noite. A chuva será tímida, com apenas 0,3 mm previstos. As temperaturas devem ficar com a mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Sábado,10

No sábado, o guarda-chuva pode ficar em casa. O dia será de sol com algumas nuvens e nenhuma previsão de chuva. A previsão destaca uma noite de céu limpo, ideal para eventos noturnos. O calor continua, variando entre 19°C e 31°C. Atenção à tarde, pois a umidade pode cair para perto dos 40%.

Domingo, 11

O domingo fecha o fim de semana com ainda mais calor. O sol brilha forte e, apesar do aumento de nuvens a partir da tarde, não chove. Será o dia mais quente, com a máxima atingindo 32°C e mínima de 19°C.

