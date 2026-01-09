O segundo fim de semana de 2026 será um convite para atividades ao ar livre em Franca, segundo a Climatempo. Após uma semana de oscilações, a previsão do tempo indica que a chuva dará uma trégua e o calor será o protagonista nos próximos dias, com temperaturas superando a casa dos 30°C.

Confira a previsão diária:

Sexta-feira, 9

Quem "sextar" hoje ainda pode encontrar alguma instabilidade. O dia terá sol com poucas nuvens e previsão de pancadas leves de chuva à tarde e à noite. A chuva será tímida, com apenas 0,3 mm previstos. As temperaturas devem ficar com a mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Sábado,10