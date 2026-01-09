A manhã desta sexta-feira, 9, começou agitada para o comércio de Franca. Cumprindo a tradição de 32 anos, a Liquidação Fantástica do Magazine Luiza abriu as portas às 7h, recebendo cerca de 300 pessoas que já aguardavam ansiosas, em uma fila do lado de fora da unidade no centro da cidade.

Para muitos, a busca pelas ofertas começou muito antes do sol nascer. Os primeiros da fila chegaram ainda na noite de quinta-feira, 8, virando a madrugada na calçada para garantir a prioridade na entrada. A organização do evento conduziu o acesso de forma gradual e calma para evitar aglomerações e garantir a segurança dos clientes.

Assim que as portas foram abertas, o cansaço da espera deu lugar à celebração. Os primeiros consumidores foram recebidos com festa e aplausos pela equipe de vendas, marcando o início daquela que a rede varejista intitula como "a maior e verdadeira liquidação do Brasil".

Valeu a espera?