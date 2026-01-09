A manhã desta sexta-feira, 9, começou agitada para o comércio de Franca. Cumprindo a tradição de 32 anos, a Liquidação Fantástica do Magazine Luiza abriu as portas às 7h, recebendo cerca de 300 pessoas que já aguardavam ansiosas, em uma fila do lado de fora da unidade no centro da cidade.
Para muitos, a busca pelas ofertas começou muito antes do sol nascer. Os primeiros da fila chegaram ainda na noite de quinta-feira, 8, virando a madrugada na calçada para garantir a prioridade na entrada. A organização do evento conduziu o acesso de forma gradual e calma para evitar aglomerações e garantir a segurança dos clientes.
Assim que as portas foram abertas, o cansaço da espera deu lugar à celebração. Os primeiros consumidores foram recebidos com festa e aplausos pela equipe de vendas, marcando o início daquela que a rede varejista intitula como "a maior e verdadeira liquidação do Brasil".
Valeu a espera?
A dona de casa Maria Helena da Silva, moradora do Jardim Aeroporto, chegou à fila às 5h da madrugada e garantiu que o sacrifício valeu a pena para economizar nos itens básicos.
"Vim focada na panela de pressão e nos travesseiros, que estavam muito baratos. Trouxe minha filha para ajudar a carregar, porque pelo preço de R$ 15 no travesseiro, a gente acaba levando para a família toda. O cansaço bate, mas a economia compensa", contou Maria Helena, já com as sacolas em mãos.
Os campeões de venda
Embora a promessa de descontos de até 80% tenha atraído olhares para itens de tecnologia, como smartphones e Smart TVs, os grandes protagonistas da manhã foram mesmo os itens de utilidade doméstica citados por Maria Helena.
A movimentação foi intensa nos corredores, com destaque absoluto para a panela de pressão de 4,5L, vendida a R$ 30 e o travesseiro Ortobom, ofertado por R$ 15. A Air Fryer por R$ 179 também figurou entre os desejos de consumo.
Foi justamente a fritadeira elétrica que levou o autônomo Carlos Eduardo Mendes à loja do Centro. Ele comparou os preços com eventos anteriores e decidiu não perder a chance.
"Eu estava monitorando o preço dessa Air Fryer desde novembro. Na Black Friday não baixou tanto quanto agora. Quando vi o anúncio de R$ 179, decidi vir logo na abertura para não correr o risco de ficar sem. É uma diferença de valor que faz falta no orçamento do mês", explicou Carlos.
Além dos eletrodomésticos e eletrônicos, a liquidação abrange setores de móveis, materiais de construção, moda e itens de mercado.
Onde e até quando aproveitar
Para quem não conseguiu ir às lojas nesta manhã, a promoção continua. As ofertas são válidas nas cinco unidades físicas de Franca, mas também se estendem ao site e ao aplicativo da loja até as 23h59 do dia 12 de janeiro (domingo).
Confira os endereços das lojas físicas em Franca:
- Centro: Rua Voluntários da Franca, 1.465
- Cidade Nova: Avenida Brasil, 317
- Estação: Praça Barão de Luca, 2
- Franca Shopping: Avenida Rio Negro, 1.100
- Jardim Portinari: Avenida Doutor Abrahão Brickmann, 991
