O Sesi Franca Basquete venceu o Osasco por 104 a 74, na noite desta quinta-feira, 8, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela abertura do returno do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
As duas equipes começaram a partida sem exercer forte marcação. Com isso, o time de Osasco apresentou maior volume ofensivo e venceu o primeiro quarto por 23 a 20.
O Franca despertou no segundo quarto de jogo, produzindo bem no ataque, fazendo 34 a 11 e indo para o intervalo com a vantagem de 20 pontos: Franca 54 x 34 Osasco.
Na volta do intervalo, com Felício, Laterza e Rodrigues marcando quatro pontos cada, Franca venceu o terceiro período por 20 a 17. No último quarto, mesmo com a vantagem já construída, o time da casa manteve o ritmo e anotou 30 pontos, contra 23 de Osasco.
Harris foi o cestinha do jogo, com 30 pontos, pelo Osasco. O destaque do time francano foi Laterza, com 21 pontos.
O Franca volta a jogar pelo NBB neste sábado, 10, às 17h, contra o Pinheiros, novamente no Pedrocão.
