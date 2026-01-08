O Sesi Franca Basquete venceu o Osasco por 104 a 74, na noite desta quinta-feira, 8, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela abertura do returno do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

As duas equipes começaram a partida sem exercer forte marcação. Com isso, o time de Osasco apresentou maior volume ofensivo e venceu o primeiro quarto por 23 a 20.

O Franca despertou no segundo quarto de jogo, produzindo bem no ataque, fazendo 34 a 11 e indo para o intervalo com a vantagem de 20 pontos: Franca 54 x 34 Osasco.