O atacante francano Estêvão Willian, que atua no Chelsea, da Inglaterra, é o jogador de futebol brasileiro mais valioso do planeta no ranking do Observatório do Futebol do Cies (Centro Internacional de Estudos de Esporte), que avalia os 100 atletas com maior valor de mercado no mundo, atualizado mensalmente.

Aos 18 anos, Estêvão ocupa a 16ª posição no ranking geral, com valor estimado em 118,9 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 749 milhões. O número coloca Estêvão à frente de nomes consagrados do futebol brasileiro, como Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha e Gabriel Martinelli.

O levantamento é liderado pelo jovem espanhol Lamine Yamal, do Barcelona (ESP), avaliado em 343,1 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões). O pódio também é composto pelo norueguês Erling Haaland, do Manchester City (ING), com 255,1 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão); e pelo francês Kylian Mbappé, do Real Madrid (ESP), com 201,3 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).