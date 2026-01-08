O Esporte Clube Meia-Noite venceu o Coritiba por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, 8, e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Disputando a Copinha pela primeira vez em sua história, o time de Patrocínio Paulista terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo 14, atrás da Ponte Preta, de Campinas (SP).
A equipe ganhou destaque nacional nos últimos dias após um dos jogos viralizar nas redes sociais por conta da proximidade do estádio com o Cemitério Municipal. Dentro de campo, porém, o Meia-Noite mostrou eficiência e fez história ao eliminar o tradicional clube paranaense, que, neste ano, volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo. Após cruzamento pela esquerda, João Cristiano cabeceou em direção ao gol; o zagueiro do Coritiba tentou o desvio, mas mandou a bola para as redes. O Coxa pressionou em busca do empate, mas esbarrou na organização defensiva da equipe paulista.
Na etapa final, o Meia-Noite voltou a marcar em mais uma jogada pela esquerda. O atacante Marcos Vinicius apareceu bem na área e finalizou para fechar o placar em 2 a 0.
Com o resultado, o Coritiba se despediu da competição na terceira colocação do grupo, com três pontos. O Meia-Noite terminou em segundo, com quatro pontos, enquanto a Ponte Preta ficou na liderança, com nove. O Real, de Roraima, encerrou a participação na última posição, com um ponto.
Mata-mata
Agora, o Meia-Noite aguarda a definição do próximo adversário na segunda fase. O confronto será conhecido após a partida entre Cruzeiro e Francana, marcada para esta sexta-feira, 9, no estádio José Lancha Filho, o "Lanchão".
Quem ficar em primeiro lugar enfrentará o Meia-Noite, em Franca, no mata-mata. Já o segundo colocado enfrentará a Ponte, em Patrocínio Paulista.
