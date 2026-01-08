Um entregador de água de 31 anos ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 8, após bater a motocicleta na traseira de um carro na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Jardim Santa Lúcia, na região Sul de Franca. A moto que o trabalhador usava é a mesma que outro entregador se acidentou no fim do ano passado, também na Zona Sul.
Segundo o motociclista, ele e o carro seguiam no mesmo sentido quando o freio da moto teria falhado. Sem conseguir parar, ele colidiu próximo à rotatória que liga a avenida ao bairro.
Com o impacto, o entregador foi arremessado e bateu no vidro traseiro do veículo, que se quebrou. O porta-malas também ficou amassado. No carro estavam uma mulher e a filha dela, de 2 anos, que não se feriram.
O motociclista foi socorrido com dores no ombro direito e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
A motocicleta envolvida no acidente desta quinta-feira é a mesma que esteve em um acidente fatal em outubro do ano passado, em Franca. Na ocasião, o entregador de água Rian Camargos, de 23 anos, morreu após não resistir aos ferimentos provocados pela colisão.
