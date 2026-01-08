Um entregador de água de 31 anos ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 8, após bater a motocicleta na traseira de um carro na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Jardim Santa Lúcia, na região Sul de Franca. A moto que o trabalhador usava é a mesma que outro entregador se acidentou no fim do ano passado, também na Zona Sul.

Segundo o motociclista, ele e o carro seguiam no mesmo sentido quando o freio da moto teria falhado. Sem conseguir parar, ele colidiu próximo à rotatória que liga a avenida ao bairro.

Com o impacto, o entregador foi arremessado e bateu no vidro traseiro do veículo, que se quebrou. O porta-malas também ficou amassado. No carro estavam uma mulher e a filha dela, de 2 anos, que não se feriram.