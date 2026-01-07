O jovem Andrey Patryck Reinaldo Custódio, de 19 anos, que trabalha em uma loja de doces, sofreu um acidente durante um treino em uma academia do Jardim Noêmia, em Franca, na noite dessa terça-feira, 6. Ele contou, em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, como tudo aconteceu.
Segundo Andrey, o acidente ocorreu enquanto ele realizava um exercício de agachamento com barra. Ele disse que já estava na terceira repetição quando perdeu a força no meio do movimento. O jovem ainda tentou apoiar a barra no suporte de segurança, mas não conseguiu.
A barra caiu sobre suas costas e, com o impacto, sua coluna se curvou bruscamente. No mesmo instante, ele sentiu uma dor intensa que continua até agora.
Andrey contou que não havia aumentado a carga do exercício e que treinava com o mesmo peso há cerca de quatro meses. Ele também afirmou que havia se alimentado bem antes do treino. “Fui fazer agachamento livre com barra. No meio do exercício, perdi a força, tentei colocar a barra no suporte, mas não consegui. A barra caiu em mim e dobrou minhas costas”, disse o jovem.
O rapaz explicou que não estava com um instrutor no momento, pois costuma treinar acompanhado de um amigo. Segundo ele, os dois só pedem ajuda ao profissional quando têm alguma dúvida. “Eu estava com um amigo. A gente treina faz tempo. Só perguntamos para o instrutor quando precisamos mesmo”, contou.
Andrey disse que, no momento do acidente, pensou que algo muito grave pudesse ter acontecido. "Pensei que ia morrer. A dor era muito forte e achei que tinha acontecido algo pior."
O rapaz foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), imobilizado ainda no local e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Atualmente, ele sente dificuldade para andar e permanece a maior parte do tempo deitado, mas mantém o pensamento positivo. "Não estou conseguindo andar muito bem, fico mais deitado, mas acredito que logo vou melhorar. Podia ter sido pior."
O jovem afirmou que, por enquanto, ficará afastado do trabalho e da academia para cuidar da saúde, mas pretende voltar à rotina assim que estiver recuperado. “Vou precisar parar um pouco para me recuperar, mas logo volto às atividades. Estou feliz por estar bem”, finalizou.
