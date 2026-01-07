O jovem Andrey Patryck Reinaldo Custódio, de 19 anos, que trabalha em uma loja de doces, sofreu um acidente durante um treino em uma academia do Jardim Noêmia, em Franca, na noite dessa terça-feira, 6. Ele contou, em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, como tudo aconteceu.

Segundo Andrey, o acidente ocorreu enquanto ele realizava um exercício de agachamento com barra. Ele disse que já estava na terceira repetição quando perdeu a força no meio do movimento. O jovem ainda tentou apoiar a barra no suporte de segurança, mas não conseguiu.

A barra caiu sobre suas costas e, com o impacto, sua coluna se curvou bruscamente. No mesmo instante, ele sentiu uma dor intensa que continua até agora.