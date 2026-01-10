O Departamento de Vigilância em Saúde de Franca passou a contar com novos números de telefone para atendimento à população. A mudança foi divulgada na última quinta-feira, 9, e envolve os setores de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.

A Vigilância Sanitária atende agora pelos telefones (16) 3706-8437, 3706-8438 e 3706-8439. Já a Vigilância Epidemiológica pode ser acionada pelo número (16) 3706-8434, para assuntos relacionados à vacinação, e (16) 3706-8437, para protocolos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a atualização dos contatos tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços e melhorar a comunicação com os setores responsáveis pela prevenção e controle de doenças.