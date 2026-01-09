Luiz Cruz de Oliveira lança o livro “Be-a-bá”, obra em que revisita sua trajetória de mais de seis décadas como professor e propõe reflexões sobre alfabetização e ensino no Brasil. No texto, o autor reúne memórias de sala de aula e experiências acumuladas ao longo de 64 anos de atuação, articuladas com críticas às transformações recentes na educação.

A ideia de transformar vivências em livro surgiu a partir de uma mudança forçada na rotina. Com problemas de visão, Cruz precisou reduzir significativamente a carga de aulas, passando a lecionar apenas aos fins de semana. “Eu nunca tinha pensado nisso, não. Só que eu estou com um problema de visão que me mantém muito parado. Então, eu diminuí muito as minhas aulas. Só dou aula no sábado de manhã e no domingo de manhã. Sobrou tempo em excesso e eu resolvi relatar parte das minhas memórias em sala de aula”, contou.

Ao longo de “Be-a-bá”, o autor aborda de forma crítica as mudanças promovidas por legisladores na educação, especialmente no processo de alfabetização. Segundo ele, o ensino funciona como uma corrente, em que o primeiro elo é decisivo. “O elo principal é o primeiro, é a alfabetização. E, infelizmente, os legisladores quebraram exatamente o primeiro elo, que na minha avaliação é o mais importante de todos. Quebrado o primeiro elo, as coisas vão se danando”, afirmou.