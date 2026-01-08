Uma motocicleta que havia sido furtada foi localizada pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 8, no Jardim Avenida, em Ituverava, na região de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados pouco tempo após o crime e, em contato com a vítima, tiveram acesso a imagens que mostravam três homens empurrando a motocicleta em direção a uma área de mata, nas imediações da linha férrea do município.

Durante as buscas, o veículo foi encontrado abandonado no local indicado. Segundo a corporação, o miolo da ignição estava danificado, o que indica uma tentativa de ligação forçada.