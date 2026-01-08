08 de janeiro de 2026
LUTO

Aos 96 anos, morre a professora Neuza Vieira Ribeiro em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
Luto: Neuza Vieira Ribeiro, de 96 anos
A professora e coordenadora pedagógica Neuza Vieira Ribeiro, de 96 anos, morreu nesta quarta-feira, 7, em Franca. Segundo a família, a morte ocorreu por causas naturais.

Dona Neuza, como era carinhosamente conhecida, era uma figura conhecida no Centro da cidade. Moradora da rua do Comércio há mais de 70 anos, era conhecida pelos comerciantes e trabalhadores da região.

A idosa dedicou sua vida à educação, atuando como professora e coordenadora. Ela foi casada com José Luís da Costa Ribeiro, veterinário estadual pioneiro em Franca e região.

Neuza deixa quatro filhas: Ana Teresa, Ana Luisa, Paula e Roberta, além de dez netos e 15 bisnetos.

O corpo foi velado na manhã desta quinta-feira, 8, no Memorial Nova Franca e sepultado no Cemitério da Saudade.

