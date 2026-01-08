A professora e coordenadora pedagógica Neuza Vieira Ribeiro, de 96 anos, morreu nesta quarta-feira, 7, em Franca. Segundo a família, a morte ocorreu por causas naturais.

Dona Neuza, como era carinhosamente conhecida, era uma figura conhecida no Centro da cidade. Moradora da rua do Comércio há mais de 70 anos, era conhecida pelos comerciantes e trabalhadores da região.

A idosa dedicou sua vida à educação, atuando como professora e coordenadora. Ela foi casada com José Luís da Costa Ribeiro, veterinário estadual pioneiro em Franca e região.