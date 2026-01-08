O estado de conservação da Rodoviária de Franca voltou a ser alvo de críticas da população. Usuários do terminal relatam o que classificam como "descaso" do poder público, apontando problemas de higiene e dizendo que o espaço tem sido usado como abrigo improvisado por pessoas em situação de rua. Uma equipe da Secretaria Municipal de Ação Social esteve no local.
Colchões, papelões e panos são colocados diretamente no chão, próximos às paredes do terminal, onde elas se deitam para descansar. Cobertores e mantas são usados para proteção contra o frio, enquanto objetos pessoais permanecem espalhados pelo local, indicando permanência contínua.
“A nossa rodoviária virou um Centro Pop. São dezenas de moradores de rua dormindo aqui e sujando o recinto”, desabafou um frequentador do local.
Além da ocupação do espaço destinado aos passageiros, a principal queixa refere-se às condições sanitárias, como o mau cheiro. "Urinando em todo lugar. Um cheiro forte de urina insuportável", completa a denúncia.
Prefeitura de Franca
Uma equipe da Secretaria de Ação Social esteve na rodoviária na tarde desta quinta-feira, 8, onde realizou a abordagem social a duas pessoas que estavam no local. Elas recusaram ser encaminhadas para um abrigo, pegaram seus pertences e se retiraram do local.
Com a autorização da dupla, o local foi limpo, sendo retirados todos os objetos que estavam lá, como papelão, livros, capacete e também cachimbos para uso de drogas.
A pasta reforçou também, por meio de nota oficial, que realiza abordagens diárias em pontos críticos da cidade, oferecendo escuta e encaminhamento para a rede de assistência.
Para solicitar abordagem social em casos semelhantes, a população pode entrar em contato pelo telefone (16) 99965-6571.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.