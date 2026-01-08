O estado de conservação da Rodoviária de Franca voltou a ser alvo de críticas da população. Usuários do terminal relatam o que classificam como "descaso" do poder público, apontando problemas de higiene e dizendo que o espaço tem sido usado como abrigo improvisado por pessoas em situação de rua. Uma equipe da Secretaria Municipal de Ação Social esteve no local.

Colchões, papelões e panos são colocados diretamente no chão, próximos às paredes do terminal, onde elas se deitam para descansar. Cobertores e mantas são usados para proteção contra o frio, enquanto objetos pessoais permanecem espalhados pelo local, indicando permanência contínua.

“A nossa rodoviária virou um Centro Pop. São dezenas de moradores de rua dormindo aqui e sujando o recinto”, desabafou um frequentador do local.