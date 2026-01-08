O Esporte Clube de Patos viajou cerca de 2.300 km de Patos, na Paraíba, para Franca, para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A equipe, que não conseguiu a classificação para a próxima fase do campeonato, disputa sua última partida nesta sexta-feira, 9, no Estádio Doutor José Lancha Filho, o “Lanchão”.

Durante o treino na manhã desta quinta-feira, 8, no Estádio do Palmeirinhas, o time trabalhou passe, finalização e jogo aéreo. As expectativas são de que a equipe consiga sair da competição levando a vitória para a Paraíba.

O treinador Fábio Ferreira falou sobre a preparação para o campeonato e a vinda para Franca, que foi um trajeto longo para a delegação de Patos. “A preparação foi boa. Tivemos pouco tempo, mas foi proveitosa, um mês de treinamento. Nós pegamos o avião de Recife, 400 km da nossa cidade, até Guarulhos e, depois, mais 400 km até Franca. Viajamos cerca de 17 horas”, disse.