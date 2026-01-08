O Esporte Clube de Patos viajou cerca de 2.300 km de Patos, na Paraíba, para Franca, para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A equipe, que não conseguiu a classificação para a próxima fase do campeonato, disputa sua última partida nesta sexta-feira, 9, no Estádio Doutor José Lancha Filho, o “Lanchão”.
Durante o treino na manhã desta quinta-feira, 8, no Estádio do Palmeirinhas, o time trabalhou passe, finalização e jogo aéreo. As expectativas são de que a equipe consiga sair da competição levando a vitória para a Paraíba.
O treinador Fábio Ferreira falou sobre a preparação para o campeonato e a vinda para Franca, que foi um trajeto longo para a delegação de Patos. “A preparação foi boa. Tivemos pouco tempo, mas foi proveitosa, um mês de treinamento. Nós pegamos o avião de Recife, 400 km da nossa cidade, até Guarulhos e, depois, mais 400 km até Franca. Viajamos cerca de 17 horas”, disse.
Além da preparação, Fábio explicou como é lidar com a ansiedade, não só dos atletas, mas até mesmo da comissão técnica. Segundo ele, a expectativa é sair com a vitória, já que o time ainda não realizou esse feito até aqui no campeonato. "A gente está desempenhando um bom papel na Copinha, ainda não conseguimos nossa vitória. No jogo de amanhã, resta-nos sair de cabeça erguida e tentar buscar a vitória".
“Nós estamos aqui pela primeira vez, numa competição nacional, então todo mundo estava ansioso, principalmente eles (os jogadores). É natural da idade, essa ansiedade para chegar a hora do jogo, mas a partir do primeiro minuto, essa ansiedade já fica de fora”, completou Fábio.
Os jogadores veem a Copinha como uma grande oportunidade de desenvolvimento. O goleiro do Esporte de Patos, Bruno Paraíba, de 19 anos, foi um dos principais nomes da partida contra o Cruzeiro, repercutindo nas redes sociais. "Quando entro em campo, principalmente eu, coloco minha família na minha mente. Estou batalhando não só por mim, mas por eles. Feliz de ter sido destaque nos jogos e bola para cima, pé no chão sempre e humildade, que com certeza tem muito mais por vir."
Bruno ainda compartilhou que, no dia da partida contra o Cruzeiro, na última terça-feira, 6, havia recebido a notícia do falecimento do pai de um amigo e fez disso combustível para que jogasse tudo o que podia em homenagem ao homem. "Botei na cabeça de jogar por ele (o pai do amigo), com certeza ele ficaria muito feliz pela partida que fiz".
O grupo não esconde a gratidão por estar participando do campeonato, muitos pela primeira vez. "Minha primeira vez. Não tem nem o que falar, é a realização de um sonho. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade e ao esporte", disse o atacante Netinho.
Apelidos curiosos
A resenha faz parte do dia a dia do elenco, que fez questão de expor os apelidos dos jogadores e até mesmo da comissão técnica.
“O apelido vem do meu pai. Quando era mais novo, ele tinha uma criação de bodes da raça ‘Boer’. Era dele o apelido, aí passou para mim, o ‘Boézinho’”, contou o atacante Boé.
“Meu pai, quando era criança, vendia picolé, aí o povo começou a me chamar e pegou esse apelido aí”, explicou o volante Picolé.
“O Esporte fez uma parceria com o Ceará e tinha um camisa 10. Ele olhou para mim, eu tinha esse bigode, e disse ‘Tiririca’, aí ficou”, concluiu o roupeiro conhecido como Tiririca.
Jogo
O próximo e último jogo do Esporte de Patos na Copinha acontece nesta sexta-feira, às 19h15, contra o Barra, de Santa Catarina. Ambos os times já estão eliminados da competição e não pontuaram até agora.
