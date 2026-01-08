08 de janeiro de 2026
SUSTO

Carreta carregada com laranjas tomba na rodovia Antônio Giolo

Por Laís Bachur | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de Segurança
Caminhão carregado com laranjas tombou na rodovia Antônio Giolo
Caminhão carregado com laranjas tombou na rodovia Antônio Giolo

Uma carreta carregada com laranjas tombou no início da noite dessa terça-feira, 7, na rodovia Antônio Giolo, entre a rodovia Cândido Portinari e a usina de Estreito, em Pedregulho. O acidente foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram o momento exato do tombamento.

As imagens mostram o veículo já desgovernado, perdendo o controle na pista até tombar violentamente, espalhando toda a carga de laranjas pela rodovia. Após o acidente, moradores da região e motoristas que passavam pelo local também registraram a cena, que chamou a atenção pela grande quantidade de frutas espalhadas.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, a suspeita é de que a carreta tenha apresentado falha nos freios, o que teria provocado o acidente. Apesar do impacto e dos danos materiais, não há informações sobre vítimas até o momento.

O trânsito na rodovia ficou parcialmente comprometido logo após o tombamento. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

