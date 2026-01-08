Uma carreta carregada com laranjas tombou no início da noite dessa terça-feira, 7, na rodovia Antônio Giolo, entre a rodovia Cândido Portinari e a usina de Estreito, em Pedregulho. O acidente foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram o momento exato do tombamento.

As imagens mostram o veículo já desgovernado, perdendo o controle na pista até tombar violentamente, espalhando toda a carga de laranjas pela rodovia. Após o acidente, moradores da região e motoristas que passavam pelo local também registraram a cena, que chamou a atenção pela grande quantidade de frutas espalhadas.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, a suspeita é de que a carreta tenha apresentado falha nos freios, o que teria provocado o acidente. Apesar do impacto e dos danos materiais, não há informações sobre vítimas até o momento.